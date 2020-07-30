Galax готовит к выпуску модули памяти HOF OC Lab с частотой 5000 МГц

По данным ресурса ITHome, компания Galax собирается расширить свою серию высокопроизводительной оперативной памяти HOF OC Lab, представив новые комплекты двухканальной ОЗУ стандарта DDR4-5000.
Новинки будут предназначаться для мощных настольных компьютеров и систем игрового класса.
В каждый комплект войдут по два модуля памяти объёмом 8 Гбайт каждый, функционирующих на частоте 5000 МГц. Таким образом общий объём комплекта составит 16 Гбайт.
К сожалению, источник не указывает, какое напряжение используют новые модули для работы, однако сообщает тайминги памяти: CL 19-26-26-46. Сами модули построены с применением десятислойнойного текстолита, а также чипов памяти Samsung B-die. Последние завоевали высокую популярность среди компьютерных энтузиастов за свою универсальность и разгонный потенциал.
Если верить опубликованному изображению выше, модули памяти Galax HOF OC Lab DDR4-5000 будут предлагаться в трёх вариантах исполнения: с более простыми белыми радиаторами без RGB-подсветки, а также вместе с ней; ещё один будет использовать более массивный радиатор охлаждения с иным исполнением RGB-подсветки.
Источник также сообщил, что стоимость новых комплектов памяти составит 3499 юаней или около 500 долларов. О том, когда новые модули памяти Galax HOF OC Lab DDR4-5000 поступят в продажу информации, к сожалению, пока нет.
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