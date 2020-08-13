Киевстар модернизировал "коммерческий дата-центр"

13 августа 2020, 13:45

Киевстар увеличил мощности дата-центра более чем вдва раза, усилил систему безопасности и обеспечил круглосуточную техническую поддержку.



«Спрос на размещение серверного оборудования на стороне оператора и на облачные решения у украинских компаний растет, так как бизнес хорошо понимает, что сервисные IT-задачи быстрее и дешевле отдать на реализацию поставщику конвергентных услуг, а самому сосредоточиться на развитии бизнеса и стратегических задачах, - комментирует Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. Для пользователей услугами дата-центров, особенно для банков и финансовых организаций, вопросы кибербезопасности критически важны. Поэтому для нас модернизация дата-центра – это оправданная инвестиция и закономерный процесс эволюции и развития услуг для бизнеса».



Среди преимуществ услуги «Коммерческий дата-центр» от Киевстар можно выделить 5 ключевых:

• Развитая инфраструктура: собственное здание в Киеве, наличие экранированных шкафов соответствуют стандартам НБУ для финансовых организаций, доступ к сети Киевстар и облачному сервису Azure Stack with Kyivstar;

• Гарантированное и бесперебойное энергоснабжение: собственная трансформаторная подстанция и дизель-генераторная станция;

• Поддержание обязательных климатических условий: автоматическая система управления климатом, изоляция «холодных коридоров»;

• Безопасность: в построении системы безопасности учтены требования по обеспечению уровня надёжности Tier-III; автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения, доступ к оборудованию под строгим наблюдением охранного персонала;

• Техническая поддержка специалистов Киевстар 24/7 и оперативный доступ к оборудованию по требованию заказчика.



Услугами коммерческого дата-центра пользуются компании малого, среднего и крупного бизнеса из таких отраслей, как финансы и банковский сектор, логистика, промышленность, сельское хозяйство, фармацевтические и IT компании, здравоохранение, ритейл, энергетика.

Среди заказчиков услуг - в том числе компании, количество сотрудников которых не превышает 50 человек. Важным фактором является наличие у заказчика своей IT-инфраструктуры и IT-специалистов.



Напомним, что теперь сервисы глобального Azure от Microsoft доступны из дата-центра Киевстар. Партнерский продукт позволит компаниям оптимизировать свои корпоративные процессы и оставаться в правовом поле, то есть размещать и обрабатывать данные в пределах Украины.

Побывать на виртуальной экскурсии по дата-центру Киевстар можно по ссылке, а ознакомиться с подробностями услуги или заказать консультацию на сайте сервиса.