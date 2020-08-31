Дилеры IADA отмечают рост продаж самолетов в июне-июле

31 августа 2020, 12:15

Дилеры, аккредитованные Международной ассоциацией дилеров самолетов (IADA), сообщили о росте продаж бывших в употреблении самолетов бизнес-класса в июне и июле по сравнению с апрелем и маем, сообщила сегодня организация.

Всего за июнь-июль дилерами совершено 177 сделок купли-продажи против 100 в апреле-мае.

Кроме того, количество развалившихся самолетов сократилось с 38 в апреле-мае до 27 в июне-июле. «Наши дилеры сообщили об исключительно оживленной деятельности в июне и июле после продолжительного периода в марте, апреле и мае, когда заключать сделки было намного сложнее», - сказал исполнительный директор IADA Уэйн Старлинг.

В период с июня по июль аккредитованные IADA дилеры сообщили о 19 новых обязательствах по покупке самолетов и 52 соглашениях о приобретении. За последние четыре месяца дилеры, аккредитованные IADA, смогли продать 217 самолетов.