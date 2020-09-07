Китай обещает дешёвый космос: секретный многоразовый корабль успешно вернулся

В пятницу в обстановке строжайшей секретности состоялся успешный запуск китайского многоразового челнока.
Теперь официальное информационное агентство страны, «Синьхуа», сообщило, что экспериментальный космический корабль успешно вернулся в заданное место в воскресенье.
По словам Китая, эта миссия в перспективе может привести к более дешёвым полётам в космос и обратно. Впрочем, ни фотографий, ни видео посадки или взлёта государственные СМИ Китая по-прежнему не предоставили. Ничего не сообщается и о том, что представляет собой этот многоразовый челнок.
Китайские социальные сети изобилуют предположениями по поводу космического корабля, который некоторые комментаторы сравнивают с X-37B ВВС США — беспилотным космопланом, созданным «Боингом» и способным оставаться на орбите в течение длительных периодов времени. Он напоминает впятеро уменьшенную копию пилотируемых челноков Space Shuttle, от которых США отказались из-за аварий и дороговизны, оставшись на время без собственных средств доставки космонавтов к МКС.
Фото космического корабля «Шэньлун» под фюзеляжем самолёта-носителя H-6 (китайская копия Ту-16), 2007 год
Фото космического корабля «Шэньлун» под фюзеляжем самолёта-носителя H-6 (китайская копия Ту-16), 2007 год
Три года назад Китай заявлял, что в 2020 году запустит космический корабль, который сможет летать как самолёт и будет многоразовым — это призвано повысить частоту запусков и снизить стоимость миссий. Китай работал над собственным космопланом, как минимум, с 2007 года — тогда в китайских СМИ распространились изображения космического корабля «Шэньлун», подвешенного под фюзеляжем самолёта-носителя H-6 (копия отечественного Ту-16). О программе известно мало, но в 2011 году «Шэньлун» совершил суборбитальный полет. Имеет ли отношение новый экспериментальный космический корабль к «Шэньлун» — не ясно.
Китай впервые своими силами запустил человека в космос в 2003 году на борту космического корабля «Шэньчжоу».
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