Китай обещает дешёвый космос: секретный многоразовый корабль успешно вернулся

7 сентября 2020, 9:45

В пятницу в обстановке строжайшей секретности состоялся успешный запуск китайского многоразового челнока.

Теперь официальное информационное агентство страны, «Синьхуа», сообщило, что экспериментальный космический корабль успешно вернулся в заданное место в воскресенье.