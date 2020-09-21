С начала сентября Apple подешевела более чем на $500 млрд

Apple потребовалось всего 12 торговых сессий, чтобы котировки её акций упали более чем на 20 % со своего исторического максимума — в результате компания потеряла более полутриллиона долларов рыночной капитализации.
Такова оказалась реакция Уолл-стрит на отсутствие традиционных анонсов новых iPhone в сентябре.
Технологический гигант потерял 22,5 % от своего максимума в $137,98 за акцию, который был зафиксирован 2 сентября: с точки зрения капитализации компания потеряла около $536 млрд рыночной стоимости. Хотя сама презентация часов Apple Watch, планшетов iPad и подписки Apple One прошла 15 сентября, уже в начале месяца стало ясно, что вряд ли мы увидим iPhone 12. И даже если анонс прозвучит, он будет скорее бумажным — рынок не получит новые смартфоны от Купертинского гиганта в сентябре.
Стремительное обрушение котировок акций Apple последовало вслед за активным ростом в августе перед процедурой разделения акций 1:4. Старший аналитик Bernstein Тони Сакконаги (Tony Sacconaghi), назвал прошедшую в середине сентября презентацию не особенно впечатляющей, а кое-кто мог посчитать её и просто скучной.
«Мы считаем, будет сложно переманить пользователей от конкурирующих музыкальных, видео или игровых служб, к которым они привязаны, — заявил он в своей аналитической заметке. — Мы по-прежнему считаем, что Apple следует искать более творческий подход к объединению своего оборудования и услуг в интегрированные пакеты подписки».
Ослабление курса ценных бумаг Apple в последние несколько недель произошло на фоне аналогичных тенденций в перегретом американском технологическом секторе. Например, капитализация Nasdaq Composite упала более чем на 10 % со своего рекордного максимума. Некоторые инвесторы полагают, что распродажа акций технологических гигантов вызвана опасениями по поводу переоценки их перспектив.
Перед недавней распродажей акции Apple выросли на 21,4 % только в августе, поскольку объявление о дроблении акций вызвало резкий рост. Этот шаг озадачил многих на Уолл-стрит, поскольку такое корпоративное действие не повлияло на фундаментальные показатели компании или внутреннюю стоимость существующей собственности.
Тем не менее, некоторые аналитики считают, что вскоре акции Apple поползут вверх. Джин Мюнстер (Gene Munster) из Loup Venture сказал, что главный вывод из прошедшего мероприятия яблочной компании — это то, как Apple мастерски убеждает своих клиентов в покупке новых товаров, несмотря на их относительно высокую стоимость.
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