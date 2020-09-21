С начала сентября Apple подешевела более чем на $500 млрд

21 сентября 2020, 13:45

Apple потребовалось всего 12 торговых сессий, чтобы котировки её акций упали более чем на 20 % со своего исторического максимума — в результате компания потеряла более полутриллиона долларов рыночной капитализации.

Такова оказалась реакция Уолл-стрит на отсутствие традиционных анонсов новых iPhone в сентябре.



Технологический гигант потерял 22,5 % от своего максимума в $137,98 за акцию, который был зафиксирован 2 сентября: с точки зрения капитализации компания потеряла около $536 млрд рыночной стоимости. Хотя сама презентация часов Apple Watch, планшетов iPad и подписки Apple One прошла 15 сентября, уже в начале месяца стало ясно, что вряд ли мы увидим iPhone 12. И даже если анонс прозвучит, он будет скорее бумажным — рынок не получит новые смартфоны от Купертинского гиганта в сентябре.

Стремительное обрушение котировок акций Apple последовало вслед за активным ростом в августе перед процедурой разделения акций 1:4. Старший аналитик Bernstein Тони Сакконаги (Tony Sacconaghi), назвал прошедшую в середине сентября презентацию не особенно впечатляющей, а кое-кто мог посчитать её и просто скучной.



«Мы считаем, будет сложно переманить пользователей от конкурирующих музыкальных, видео или игровых служб, к которым они привязаны, — заявил он в своей аналитической заметке. — Мы по-прежнему считаем, что Apple следует искать более творческий подход к объединению своего оборудования и услуг в интегрированные пакеты подписки».



Ослабление курса ценных бумаг Apple в последние несколько недель произошло на фоне аналогичных тенденций в перегретом американском технологическом секторе. Например, капитализация Nasdaq Composite упала более чем на 10 % со своего рекордного максимума. Некоторые инвесторы полагают, что распродажа акций технологических гигантов вызвана опасениями по поводу переоценки их перспектив.



Перед недавней распродажей акции Apple выросли на 21,4 % только в августе, поскольку объявление о дроблении акций вызвало резкий рост. Этот шаг озадачил многих на Уолл-стрит, поскольку такое корпоративное действие не повлияло на фундаментальные показатели компании или внутреннюю стоимость существующей собственности.