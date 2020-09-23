В WhatsApp для Android появились мультимедийные сообщения с истекающим сроком

23 сентября 2020, 9:15

Недавно состоялся релиз бета-версии приложения WhatsApp 2.20.201.1 для платформы Android, в которой энтузиасты обнаружили новую функцию, позволяющую отправлять мультимедийные сообщения с истекающим сроком действия.