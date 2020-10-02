Google выплатит издателям более $1 млрд за лицензирование новостного контента

По сообщениям сетевых источников, компания Google заплатит издателям по всему миру более $1 млрд в течение следующих трёх лет в рамках программы лицензирования новостей.
К настоящему моменту Google и около 200 издателей уже подписали лицензионные соглашения, но в планах компании — дальнейшее увеличение числа партнёров и географическое расширение границ действия новой программы лицензирования. Можно сказать, что выделенный Google $1 млрд — это способ показать издателям, что компания готова платить за высококачественную журналистику и намерена в дальнейшем поддерживать отрасль.
Лицензионные соглашения являются частью нового продукта под названием Google News Showcase, в рамках которого издатели смогут курировать и самостоятельно решать, как представить свой контент на платформе. Новости будут отображаться в виде «панели истории», благодаря чему издатели смогут использовать хронологию, маркеры и связанные статьи, чтобы побудить пользователей перейти на их сайты.
Начиная с сегодняшнего дня, пользователи из Германии и Бразилии могут получить доступ к News Showcase через приложение Google News для платформы Android. Позднее News Showcase появится в приложении для iOS, а также в Google Discover и в поисковике Google.
«Совершенно очевидно, что газетная индустрия уже давно сталкивается с экономическими проблемами. Я думаю, что многие из нас в экосистеме хотят сделать шаг вперёд и обеспечить лучшее будущее для новостей. Это очень большая инвестиция, наша самая большая инвестиция на сегодняшний день, но она оправдана нашими усилиями в отрасли в течение последних 20 лет», — сказал вице-президент Google по управлению продуктами для новостей Брэд Бендер (Brad Bender).
(С) 3dnews.ru