Bosch представил решение для измерения температуры тела

30 сентября 2020, 21:42

Основное назначение этого интеллектуального решения - надежная идентификация людей с повышенной температурой тела. В нем используется тепловизионная IP-камера DINION 9000 RM. Эта камера, способна измерять температуру тела человека в диапазоне от 2,5 до 4,5 метров.Вместе с камерой система состоит из интеллектуального декодера, который фиксирует тепловые данные благодаря установленному программному обеспечению (VIDEOJET decoder 7000), эталонного устройства температуры (так называемого «черного тела») и клавиатуры для просмотра истории сигналов тревоги.Чтобы обнаружить возможное отклонение температуры тела, декодер и камера объединяют свои сильные стороны: встроенная интеллектуальная видеоаналитика способна обнаруживать лица и позволяет измерять самые горячие точки на лице.Декодер используется для компенсации потенциальной разницы температур, вызванной множеством факторов, помогая выполнить более точное измерение температуры тела.Конфигурация пороговых значений является уникальным преимуществом этого решения, поскольку она предлагает выбор между тремя системными профилями: абсолютный порог срабатывания сигнализации, относительный порог срабатывания сигнализации и порог автоматической сигнализации. Каждый профиль подходит для разного типа применения данного решения.