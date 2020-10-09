С начала года QR билетами и картами ПриватБанка оплачено более 6 млн поездок

С начала 2020 года с помощью цифровых сервисов ПриватБанка украинцы оплатили более 6 млн поездок городским общественным транспортом на сумму почти 30 млн грн.
Как сообщили в банке, оплачивать проезд бесконтактно - с помощью QR кода и платежных карт можно на городском транспорте в 23 городах страны. Среди украинских городов лидерами по «оцифровке» городского транспорта являются Львов, Днепр, Николаев и Черкассы.
Для оплаты проезда QR-кодом нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне транспорта. Во время поездки оплачен билет нужно будет «компостировать» в смартфоне и показать кондуктору или контролеру. Банковская комиссия за использование QR-кода отсутствует, пассажиры оплачивают только стоимость билета.
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