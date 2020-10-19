Китайские граждане выказывают высокий интерес к цифровому юаню

19 октября 2020, 13:15

Эксперимент властей Шэньчжэня с проверкой хождения цифрового юаня вызвал огромный интерес среди местных жителей. Желание принять участие в эксперименте выразили около 2 млн человек, тогда как призовые деньги распределялись только среди 50 тыс. счастливчиков. Каждому из них подарили по 200 юаней ($30), которые необходимо было потратить в шестидневный срок, после которого дарёные деньги изымались системой.