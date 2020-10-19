Китайские граждане выказывают высокий интерес к цифровому юаню

Эксперимент властей Шэньчжэня с проверкой хождения цифрового юаня вызвал огромный интерес среди местных жителей. Желание принять участие в эксперименте выразили около 2 млн человек, тогда как призовые деньги распределялись только среди 50 тыс. счастливчиков. Каждому из них подарили по 200 юаней ($30), которые необходимо было потратить в шестидневный срок, после которого дарёные деньги изымались системой.
Эксперимент с оборотом цифрового юаня в районе Луоху Шэньчжэня заканчивается завтра. Деньги можно было потратить в одной из 3389 торговых точек района, вооружившихся системой приёма этого платёжного средства. Ради эксперимента власти города в общей сложности раздали гражданам 10 млн юаней, что эквивалентно $1,5 млн.
Все оставшиеся на кошельках нерастраченные подаренные средства будут выведены системой после завершения эксперимента, но сам кошелёк — в виде приложения на смартфоне — останется у граждан и в дальнейшем может неограниченно использоваться при пополнении личными средствами.
Цифровой юань обеспечен национальной кредитной денежной системой. Фактически это оцифровка бумажных банкнот и монет с их заменой на виртуальные деньги. Благодаря «двойному автономному режиму» цифровой юань остаётся платёжным средством до тех пор, пока в батарее смартфона остаётся хоть сколько-то заряда. Также за переход цифрового юаня из «рук в руки» не взимается комиссия, а это ещё один стимул для роста его популярности.
Пилотные проекты по хождению цифрового юаня проводятся в пяти крупнейших регионах Китая. Ожидается, что свободное хождение национальной цифровой валюты в этой стране начнётся одновременно с открытием летних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.
(C) 3dnews