ГлавнаяНовости
18 сентября 2025, 11:45

В России обсуждают отключение интернета на выходные или неделю

В Госдуме уверены, что это поможет сохранить нервы и деньги граждан. Причина инициативы: интернет способствует зависимостям и вредит здоровью.


Оцените новость:
  • 0 оценок