Control Center от Transcend открывает новую эру удалённого управления

26 октября 2020, 11:15

С появлением Интернета Всего (Internet of Everything, IoE), предприятия, использующие встроенные решения в своём бизнесе, обнаружили, что все более важным становится интеллектуальное управление устройствами и обеспечение безопасности данных в распределённых сетях.

Быстрое, удобное и экономичное достижение этих целей стало теперь главным приоритетом. Компания Transcend Information, Inc., лидер в области встроенных решений для хранения данных, разработала программное обеспечение, получившее название Control Center и предназначенное для того, чтобы помочь клиентам гибко управлять граничными устройствами из облака и локально. Это программное обеспечение позволяет пользователям удалённо управлять встроенными граничными устройствами, сокращая трудозатраты и время на обслуживание. Это программное обеспечение будет полезно везде, где широко распространены граничные устройства, например, на автоматизированных заводах, в интерактивных вывесках и автоматах по продаже билетов. Control Center – это мощное адаптируемое решение для предприятий, которые хотят получить максимальный контроль в эпоху взаимосвязанных решений.



Control Center создан так, чтобы предоставить максимальную гибкость и контроль. Пользователи могут подключаться через облачные архитектуры, вроде Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud, или устанавливать его непосредственно в своей локальной сети или на сервере. В случае получения доступа к Control Center через облако, можно добиться более высокой операционной эффективности по мере роста бизнеса, благодаря быстрой масштабируемости, которую обеспечивает эта технология. С другой стороны, при развёртывании системы в своей локальной сети или на серверах, вы берёте безопасность данных в свои руки. При желании можно выбрать смешанную стратегию.



При возникновении сбоев Control Center немедленно уведомляет пользователей по электронной почте или SMS, что позволяет быстро обслуживать систему или выполнять резервное копирование данных, снижая риск возможных потерь. Периферийные устройства можно обновлять напрямую через интуитивно понятную панель управления, минимизируя тем самым время простоя.

Control Center использует сертификат SSL. Когда пользователи вводят конфиденциальную информацию, вроде номера учётной записи, пароля и личную данные, всё это передаётся по защищённому каналу. Control Center обеспечивает анализ данных в графической форме и может похвастать интуитивно понятным интерфейсом, гарантирующим простоту управления. Пользователи могут с максимальным удобством проверять системную информацию, получать уведомления и реагировать на любые ситуации.

Control Center поддерживает все встроенные твердотельные накопители, модули памяти и SD-карты Transcend. Наличие комплекта разработчика программного обеспечения (SDK) позволяет обеспечить беспроблемную кросс-платформенную интеграцию.