9 ноября 2020, 10:45

Акции Johnson & Johnson могут обогнать рынок по доходности

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Johnson & Johnson. По мнению аналитиков, в перспективе года бумаги компании могут обогнать рынок по доходности. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $164,73, потенциал роста составит 20,1%.



Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, возглавляющая группу из 265 дочерних предприятий по всему миру. Ведет деятельность по 3 ключевым направлениям: потребительские товары для здоровья, фармацевтика и медицинское оборудование. Кроме того, в течение последних нескольких десятков лет компания активно расширялась, добавляя в перечень выпускаемой продукции новые продуктовые линейки.



В исследовании отмечается, что пандемия коронавируса нарушила цепочку поставок лекарств и медицинского оборудования компании. Отмена элективных хирургических процедур в глобальном масштабе из-за невозможности для пациентов посещать медицинские учреждения привела к падению спроса на продукцию сегмента медицинских девайсов. Все это закономерно отразилось на финансовых результатах Johnson & Johnson за II и III кварталы 2020 года.



Тем не менее, по итогам III квартала 2020 года выручка Johnson & Johnson увеличилась на 1,7% (г/г), до $21,08 млрд и на $930 млн превысила усредненные прогнозы. При этом чистая прибыль увеличилась на 102,7% до $3,554 млрд, а ее скорректированная величина возросла на 3,5%, до $5,868 млрд. Выручка потребительского сегмента подросла на 1,3% (г/г), до $3,514 млрд, фармацевтического — на 5,0%, до $11,418 млрд, а сегмента медицинских девайсов — на 3,7%, до $6,15 млрд.



Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса оказала ограниченное влияние на финансовые результаты Johnson & Johnson и не представляет угрозы для стабильности выручки и прибыли компании в долгосрочной перспективе, что делает ее акции надежным инструментом для вложений.



В расчете на акцию скорректированная чистая прибыль составила $2,2 и на 22 цента превзошла прогнозы. «За последние 12 месяцев бумаги компании принесли доходность чуть ниже рыночной, в размере 11,4%. В перспективе ближайшего года инструмент, на наш взгляд, способен обогнать рынок по доходности», — отмечают аналитики «ФИНАМа».



Johnson & Johnson фундаментально недооценена по сравнению с конкурентами, а с технической точки зрения демонстрирует долгосрочный восходящий тренд. При этом компания улучшила свои прогнозы по финансовым результатам, говорится в аналитической записке: «По итогам III квартала компания повысила свои прогнозы по выручке с диапазона $79,9–81,4 млрд до $81,2–82,0 млрд, а по скорректированной чистой прибыли на акцию — с $7,75–7,95 до $7,95–8,05». Также компания известна многолетней политикой повышения дивидендов, что является дополнительным фактором привлекательности.





