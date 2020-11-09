Трио King Air 350ER для национальной обороны Канады

9 ноября 2020, 12:15

Министерство национальной обороны Канады заключило с L3Harris Technologies контракт с твердо фиксированной ценой на сумму не разглашаемой на переделку трех самолетов King Air 350ER в разведывательные самолеты для сил специальных операций страны.

Твин - турбовинтовые самолеты закупаются для канадского проекта пилотируемой воздушной разведки, наблюдения и разведки (CMAISR), запрос предложений по которому был направлен Оттавой в августе. Специально модифицированный самолет King Air 350ER должен обеспечивать поддержку ISR для командования канадских сил специальных операций.«…Самолет будет оснащен набором систем L3Harris, включая видео датчики полного движения, систему управления полетами и каналы передачи данных…», - говорят в компании L3Harris. «…Обновления возможностей обеспечивают повышенную индикацию угроз и предупреждение, а также высокоточное обнаружение и определение местоположения….».King Air 350ER производится Textron Aviation. Textron сотрудничает с такими компаниями, как L3Harris, для создания нескольких различных типов самолетов для специальных миссий, таких как ISR и пограничное патрулирование.В уведомлении об одобрении военных продаж США за рубежом от 2018 года говорилось, что самолет CMAISR, вероятно, будет нести электрооптический / инфракрасный датчик L3 Wescam MX-15D, а также системы предупреждения о лазерном и ракетном оружии и дозаторы средств противодействия.Продажа вооружений за рубежом осуществляется армией США, сообщает L3Harris 2 ноября. L3Harris планирует производить модификации самолетов на своем предприятии в Гринвилле, штат Техас.