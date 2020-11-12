Корпус XPG Starker с ARGB-вставками допускает вертикальную установку видеокарты

12 ноября 2020, 9:45

Компания ADATA представила под маркой XPG компьютерный корпус Starker, предназначенный для формирования игровых настольных систем.

Новинка выполнена в строгом стиле, а покупатели смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения — белым и чёрным.

Корпус получил «глухую» фронтальную панель с сетчатыми вентиляционными отверстиями. Предусмотрены вставки ARGB-подсветки в левой и правой зонах лицевой секции. Слева располагается стенка из закалённого стекла толщиной 4 мм.



Можно применять материнские платы типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Новинка предлагает семь посадочных мест для карт расширения, включая графические ускорители длиной до 350 мм. Накопители монтируются по следующей схеме: 2 × 3,5 дюйма, 1 × 3,5/2,5 дюйма и 2 × 2,5 дюйма.



Устройство имеет размеры 465 × 215 × 400 мм. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0 и комбинированный 3,5-миллиметровый аудиоразъём.



Комплектация включает 120-мм фронтальный вентилятор XPG Vento 120 и тыльный вентилятор XPG Vento ARGB 120 с подсветкой. При использовании жидкостного охлаждения можно установить до трёх радиаторов формата от 120 до 360 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 165 мм.

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