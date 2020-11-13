Бразильские ВВС запускают первый модернизированный тренажер Tucano

13 ноября 2020, 9:15

Первый Embraer Tucano T-27M виден с самолета преследования во время его первого полета. Первым из двух самолетов для оценки является бывший легкий штурмовик АТ-27.

Força Aérea Brasileira (ВВС Бразилии) приступила к летным испытаниям новой версии учебно-тренировочного самолета Embraer Tucano Т-27М. Первый полет первого из двух самолетов образца (заводской номер 1446) был совершен 23 октября, в День авиатора Бразилии и FAB.Самолет был модифицирован Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA LS), одним из основных технических центров FAB, который выполняет техническое обслуживание самолетов A-29, T-25, T-27, U-7, U-19, и U-42. Самолет вылетел с собственной взлетно-посадочной полосы PAMA LS, которая расположена недалеко от города Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс. Во время двухчасового пятиминутного полета были проверены аварийная и электрическая системы Т-27М.