Медицинские сенсоры ТEKTELIC

Здравоохранение и мониторинг физических кондиций
Компания ТEKTELIC расширила ассортимент оборудования медицинскими сенсорами с помощью которых становится возможным постоянный мониторинг состояния здоровья.
Мониторинг температуры
Ключевые функции
Температура тела
Частота сердечных сокращений
Отслеживание активности
Отслеживание позиции тела
Мин. 4 месяца работы от батареи
Тревожная кнопка
Мониторинг респираторной активности
Ключевые функции
Температура тела
Частота дыхания
Частота сердечных сокращений
Расширение грудной клетки
Детекция кашля
Отслеживание активности
Отслеживание позиции тела
Мин. 2 месяца автономной работы
Тревожная кнопка
Компания TEKTELIС - ведущий мировой производитель решений для IoT на базе технологии LoRaWAN. Оборудование TEKTELIC известно лучшими в своем классе показателями операторского класса, широким диапазоном доступных функций, высокой надежностью, а также низкой совокупной стоимостью владения.
РОМСАТ - официальный дистрибьютор TEKTELIC в Украине.