31 октября 2020, 21:46

Медицинские сенсоры ТEKTELIC

Здравоохранение и мониторинг физических кондиций

Компания ТEKTELIC расширила ассортимент оборудования медицинскими сенсорами с помощью которых становится возможным постоянный мониторинг состояния здоровья.

Мониторинг температуры

Ключевые функции

Температура тела
Частота сердечных сокращений
Отслеживание активности
Отслеживание позиции тела
Мин. 4 месяца работы от батареи
Тревожная кнопка

Мониторинг респираторной активности

Ключевые функции

Температура тела
Частота дыхания
Частота сердечных сокращений
Расширение грудной клетки
Детекция кашля
Отслеживание активности
Отслеживание позиции тела
Мин. 2 месяца автономной работы
Тревожная кнопка

Компания TEKTELIС - ведущий мировой производитель решений для IoT на базе технологии LoRaWAN. Оборудование TEKTELIC известно лучшими в своем классе показателями операторского класса, широким диапазоном доступных функций, высокой надежностью, а также низкой совокупной стоимостью владения.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор TEKTELIC в Украине.
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