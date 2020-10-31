Медицинские сенсоры ТEKTELIC

31 октября 2020, 21:46

Здравоохранение и мониторинг физических кондиций



Компания ТEKTELIC расширила ассортимент оборудования медицинскими сенсорами с помощью которых становится возможным постоянный мониторинг состояния здоровья.

Ключевые функцииТемпература телаЧастота сердечных сокращенийОтслеживание активностиОтслеживание позиции телаМин. 4 месяца работы от батареиТревожная кнопкаКлючевые функцииТемпература телаЧастота дыханияЧастота сердечных сокращенийРасширение грудной клеткиДетекция кашляОтслеживание активностиОтслеживание позиции телаМин. 2 месяца автономной работыТревожная кнопкаКомпания TEKTELIС - ведущий мировой производитель решений для IoT на базе технологии LoRaWAN. Оборудование TEKTELIC известно лучшими в своем классе показателями операторского класса, широким диапазоном доступных функций, высокой надежностью, а также низкой совокупной стоимостью владения.