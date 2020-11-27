lifecell поддержал своих абонентов в Турции

27 ноября 2020, 9:45

Оператор связи lifecell сочувствует всем пострадавшим во время землетрясения в Турции и обеспечил поддержку своих абонентов в роуминге этой страны.

Абонентам оператора, которые на момент стихийного бедствия находились в Турции, было начислено по 10 минут голосовой связи (действительны с 30.10.20 до 01.11.20 включительно). Начисленные минуты абоненты могут использовать для любых входящих и исходящих звонков в Украину и по Турции, чтобы известить родных и близких о своей безопасности.



Шестой год подряд lifecell реализует социальный проект по поддержке своих абонентов в роуминге в тех странах, где происходят чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия или теракты. В июле 2016 года lifecell подписал Меморандум о сотрудничестве с МИД Украины, в рамках которого помогает гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении за рубежом в результате событий чрезвычайного характера.