Киевстар дает абонентам безлимитные звонки в сети даже без пополнения счета

27 ноября 2020, 15:15

Киевстар продолжает расширять возможности для общения и запускает новую услугу, которая доступна без каких-либо оплат – «Мы вместе».

Теперь абоненты смогут выбрать один номер Киевстар, чтобы звонить на него безлимитно, даже если они не пополняли свой счет и не оплачивали услуги в тарифе.

«2020 год заставил многих переосмыслить роль мобильной связи. Ведь в такое сложное время очень важно услышать голос близкого человека. Поэтому мы в течение всего года поддерживали абонентов бесплатными предложениями, увеличением услуг в тарифах без изменения стоимости, запустили тарифы для старшего поколения. А сейчас мы запускаем инициативу, которая поможет нашим абонентам всегда быть на связи с близким человеком, даже без пополнения счета», – рассказал Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Новая услуга действует для абонентов предоплаты и клиентов с тарифами «Все вместе». Они могут выбрать для звонков номер любого абонента Киевстар, независимо от его формы обслуживания. Даже тех, кто перенес свой номер в сеть оператора благодаря MNP.

Подключить услугу можно одним из нескольких простых способов:

• в приложении «Мой Киевстар»;

• бесплатно позвонив на номер 535;

• введя код * 535 * 380ХХХХХХХХХ #, где ХХХХХХХХХ – номер абонента Киевстар, с которым хотят быть всегда на связи.

Один раз в месяц также без каких-либо оплат абоненты смогут изменить номер для безлимитных звонков.

Напомним, что до конца года абоненты Киевстар также могут бесплатно заказать себе безлимитный мобильный интернет и звонки в сети на целые сутки каждую неделю. Даже если они не пополняют свой счет и не оплачивают услуги в своем тарифе.



