Discovery представляет в Украине глобальную платформу развлечений discovery +

3 декабря 2020, 12:23

По состоянию на декабрь discovery + работает для абонентов Megogo на 13 территориях, таких как: Украина, Беларусь, Молдова, Литва, Эстония, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.

Тысячи часов VOD (video-on-demand) и множество дополнительного спортивного топ-контента Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD в лайв-формате теперь доступны подписчикам Megogo как часть базового пакета или как дополнение к прямой подписке для пользователей AVOD от Megogo. Программы VOD будут охватывать ключевые передачи документальной и развлекательной библиотеки, как «Большое» Ричарда Хаммонда, «Виза жениха. Виза невесты», «Кафе, закусочные и забегаловки», «Джо Экзотик: тигры, ложь и прикрытия». В то же время услуга будет предоставлять доступ к соревнованиям и прямым трансляциям премиальных спортивных событий Eurosport, как «Ролан Гаррос», Открытый чемпионат Австралии и Олимпийские игры. Контент Eurosport будет доступен до середины декабря.

О шоу

«Большое» Ричарда Хаммонда. В мире техники размер действительно имеет значение. Хаммонд начинает большое приключение, чтобы исследовать самые большие конструкции и машины в мире и узнать, как инженеры их строят, поддерживают и используют.

«Виза жениха. Виза невесты». Пары путешествуют в США по визам типа К-1, чтобы попробовать пожить вместе со своими потенциальными партнерами. Они должны принять судьбоносное решение - жениться или нет - до окончания срока действия визы, который составляет 90 суток. В противном случае один из партнеров вернется домой.

«Кафе, закусочные и забегаловки». Гай Фиери отправляется в путешествие по стране, чтобы посе«Джо Экзотик: тигры, ложь и прикрытия». Спор между Джо Экзотиком и Кэрол Баскин вызвала немало пересудов. Какую роль сыграла Кэрол Баскин в исчезновении мужа? Шоу раскрывает секреты, известные только самому Джо.

Развертывание discovery + в мире

Discovery внедряет discovery + на более чем 25 ключевых рынках. К ним относятся 13 территорий в CEEMCA, где discovery + доступна на платформе Megogo. Discovery + запускается также в США, Северной Европе, Италии, Нидерландах и Испании. В планах на 2021 - рынки Латинской Америки, в частности Бразилия, а также в Азии. Discovery будет использовать большую библиотеку контента на местном языке, а также широкий ассортимент спортивных событий в формате лайв (где это возможно), чтобы предложить потребителю самое интересное.

Благодаря прочным отношениям Discovery с партнерами по дистрибуции discovery + прошлом месяце начала работу со Sky в Великобритании и Ирландии. Теперь Sky предлагает discovery+ миллионам клиентов Sky Q на 12 месяцев без дополнительных затрат. В дальнейшем discovery + будет доступна на TIM в Италии и на Verizon, а также будет распространяться по эксклюзивному соглашению о дистрибуции в США в начале 2021 года.