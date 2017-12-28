MEGOGO покажет DZIDZIO Контрабас в 10 странах

28 декабря 2017, 13:15

Самый кассовый украинский фильм 2017 года “DZIDZIO Контрабас”, после успешного показа в кинотеатрах Украины, официально выходит в онлайн прокат.

Интернет-премьера киноленты состоится в новогодние праздники на видеосервисе MEGOGO, уже 2-го января.Кроме Украины фильм будет открыт к просмотру в нескольких странах СНГ: России, Грузии, Молдове, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Армении и Азербайджане. Со временем фильм покажут в Казахстане и Беларуси.На данный момент популярная криминальная комедия уже доступна в предпродаже. Стоимость просмотра от 49 грн.DZIDZIO Контрабас - веселая комедия о приключениях друзей-контрабандистов, которые попадают в различные перипетии и истории, встретив на пути обаятельную красотку. Фильм стал рекордсменом в Украине, собрав кинотеатральный кассовый сбор около 1 млн.долл. США.