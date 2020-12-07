Технологии и сильный бренд позволят McDonald’s нарастить продажи

7 декабря 2020, 9:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности сети ресторанов McDonald’s.

Динамичный рост спроса на услугу доставки привел к увеличению финансовых показателей, при этом сильный бренд и инвестиции в цифровые технологии помогут компании удерживать лидерство на рынке. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $254,8, потенциал роста составит 20,5%.



McDonald’s — лидирующая в мире сеть ресторанов быстрого питания. На сегодняшний день McDonald’s принадлежит более 38 000 ресторанов быстрого питания в 118 странах мира, при этом свыше 90% из них открыто по франчайзингу сторонними компаниями и фирмами. Бренд McDonald’s является самым дорогим среди ключевых конкурентов компании.



Во II квартале 2020 года компания зафиксировала самое значительное падение прибыли более чем за три десятилетия ввиду пандемии коронавируса и возросших расходов на поддержку франчайзи: «Чистая прибыль McDonald’s упала за три месяца на 68% — с $1,52 млрд годом ранее до $483,8 млн, а разводненная прибыль на одну акцию составила 65 центов против $1,97 годом ранее. Выручка сократилась на 30% (г/г) и составила $3,76 млрд, а сопоставимые продажи уменьшились на 23,9% (г/г)».



В III квартале финпоказатели сети ресторанов улучшились: совокупные сопоставимые продажи снизились на 2,2% (г/г), при этом на рынке США показатель продемонстрировал рост на 4,6% (г/г), в частности благодаря увеличению среднего чека, а также активному спросу на доставку.



Чистая прибыль выросла на 10% и достигла $1,76 млрд, по сравнению с $1,61 млрд годом ранее, а прибыль на разводненную акцию оказалась на уровне $2,35 против $2,11 годом ранее. Выручка незначительно уменьшилась, составив $5,42 млрд против $5,5 млрд годом ранее, но оказалась выше ожиданий аналитиков в $5,4 млрд. Скорректированная прибыль достигла $2,22 на одну акцию, превысив усредненные прогнозы $1,90 на бумагу. Чистый долг McDonald’s по итогам 2020 года ожидается на уровне 3,9х EBITDA по сравнению с 3,2x EBITDA годом ранее.



Дивидендная политика компании предполагает ежеквартальные выплаты, при этом на сегодняшний день дивидендная доходность акций McDonald’s составляет 2,4%. «Компания стабильно увеличивает дивиденды в течение более 40 лет, а среднегодовой темп роста CAGR за период 2013–2020 гг. составил 7,11%», — отмечают в «ФИНАМе». Ожидается, что совокупная стоимость дивидендов за текущий год составит $5,05 на акцию, а в будущем году прогнозируется их увеличение до $5,48 на бумагу, что соответствует доходности в 2,5%.



Аналитики считают, что поддержать бизнес в период пандемии McDonald’s помогли сильные рыночные позиции, а также сделанные ранее инвестиции в доставку и цифровые технологии. «В компании полагают, что в условиях продолжающегося распространения Covid-19 будет наблюдаться высокий спрос на доставку и услуги навынос, поэтому для удовлетворения потребностей потребителей планируется сфокусироваться на данном направлении», — отмечается в исследовании.



По оценкам McDonald’s, доля компании на рынке быстрого обслуживания и сопоставимые продажи начнут активно расти в 2021 году благодаря усовершенствованному меню и новой линии пекарни McCafe, а также рекламным акциям и программе лояльности. Кроме того, компания продолжает внедрять цифровые технологии в систему продаж.