Флагманская платформа оптического доступа ZTE TITAN признана лидером FTTP

Компания ZTE Corporation — один из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технических решений для мобильного Интернета, объявила, что флагманская платформа оптического доступа TITAN OLT от ZTE признана лидером благодаря передовым характеристам по масштабируемости и емкости. Информация опубликована в рейтинге Fiber To The Premises (FTTP) консалтинговой компании GlobalData, специализирующейся в области телекоммуникаций, программного обеспечения и ИТ-услуг.
Платформа TITAN от ZTE ориентирована на будущее развитие xPON с самой высокой в отрасли пропускной способностью 28,8 Тбит / с и лидирующей на рынке пропускной способностью на слот в 400 Гбит / с.
TITAN от ZTE может также предоставлять такие расширенные возможности, как блейд-серверы NFV OLT, транспорт 5G и сегментирование сети, помогая операторам разрабатывать сценарии конвергенции бизнеса и фиксированной мобильной связи.
Платформа TITAN широко представлена на мировых рынках, включая Италию, Китай и Индонезию. На сегодняшний день решение TITAN развернуто в 20 сетях, объем поставок составляет 1,7 млн портов.
ZTE продолжит совершенствовать платформу TITAN, а также, применяя ключевые характеристики, архитектуру и решения для конкретных сценариев, помогать операторам в обновлении информационной инфраструктуры и преобразованиях на основе оптоволокна. ZTE продолжит работать с операторами над исследованием и разработкой сценариев новых приложений для оптических сетей доступа с целью дальнейшего изучения коммерческого потенциала оптоволоконной инфраструктуры.
Компания ZTE разрабатывает и поставляет передовые телекоммуникационные системы, мобильные устройства и комплексные технические решения корпоративного уровня для потребителей, операторов связи, компаний и государственного сектора. Компания неустанно стремится обеспечивать своих клиентов интегрированными целостными решениями для достижения высочайших результатов и эффективности их работы по мере сближения секторов телекоммуникаций и информационных технологий. Компания ZTE, акции которой котируются на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (торговый код акций класса H — 0763.HK / класса A — 000063.SZ), реализует свои товары и услуги более чем в 160 странах.
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