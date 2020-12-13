Полезная информация о погоде в Украине и других странах на Meteo.ua

13 декабря 2020, 23:51

Ресурс содержит исчерпывающие данные о погоде во всех населенных пунктах Украины и мира. А точность прогноза на https://meteo.ua обеспечивают Украинский гидрометеоцентр и финская компания Foreca, услугами которой пользуются в 194 странах мира.

На сайте легко найти свой город/поселок, поскольку, помимо строки поиска, есть кнопка «Другой город». Она быстро выводит на необходимый материк и страну, а также область и район Украины.

Киевляне смогут узнать на сайте погоду во всех 10 районах столицы. И если по температурной шкале расхождения встречаются редко, то сила ветра и влажность в разных частях Киева немного, но отличаются.

Путешественники оценят традиционные для таких ресурсов вкладки «Погода на дорогах» и «Погода на курортах». Причем страны, где чаще всего отдыхают украинцы, в алфавитном порядке располагаются в отдельной интерактивной таблице. А если интересует температура воды в Черном, Красном, Адаманском или любом другом море, стоит заглянуть в раздел «Гидрогеология».

Максимально удобен сайт для метеозависимых людей: влияние погоды на человека визуализировано на главной странице. Иконка ведет в раздел «Погода и здоровье», где сообщается, какие заболевания в этот период могут обостриться. А во вкладке «Полезное» содержится прогноз геомагнитных бурь и штормов на три дня.

В метеоновостях ежедневно публикуется свежая информация о:

температурных рекордах;

предстоящих осадках или угрозе засухи;

штормовых предупреждениях;

влиянии погоды на флору и фауну планеты;

погодных казусах и катаклизмах.

И настоящая виртуальная машина времени – это «Архив погоды». В нем хранятся метеоданные, собранные за последние 17 лет – с 2003 по 2020 годы. Причем в массиве информации очень легко ориентироваться и находить необходимые даты.

В разделе «Информеры» в режиме реального времени демонстрируются анимированные снимки с геостаницонарных спутников MeteoSat. Видно, как в тропосфере планеты формируется облачность, и насколько она насыщена водяным паром. В светлых облаках много влаги, в темных – мало.

И, конечно же, загружайте с meteo.ua классический или модерновый информер на свой сайт или блог. После чего на русском или украинском языке будет регулярно высвечиваться прогноз погоды в избранных населенных пунктах.