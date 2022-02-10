Как выбрать правильный ремень: исчерпывающая инструкция

10 февраля 2022, 8:45

Если носить ремень не того цвета, размера, с неподходящей пряжкой, то это может разрушить весь тщательно выстроенный образ. Поэтому так важно правильно выбрать аксессуар. Тканевый, замшевый или кожаный ремень — на каком материале остановить выбор, как определить размер и с чем должен сочетаться этот элемент одежды, описано в инструкции.

Все изделия имеют общую конструкцию: полоса различной ширины, пряжка всевозможных видов и тренчик (кожаный, тканевый, металлический). Основное разделение ремешков по стилям:

- Классические костюмные — имеют ширину от 2,8 до 3,5 см. Идеально входят в шлевки брюк в стиле classic. Отличаются видом пряжки и материалом изготовления. Чаще всего костюмные варианты делают из кожи. Для строгих ремней характерна пряжка в форме рамки с "язычком", изготовленная из металла серебристого или золотистого оттенка.- Повседневные — шириной от 3,5, 4 и более см. Отлично подходят, чтобы носить вместе с джинсами, чиносами, шортами. Повседневный стиль допускает использование ремней ярких оттенков, даже разноцветных, с необычными пряжками, например, крупной "бляхой" с надписью или рисунком.

Стиль аксессуара зависит от комбинации 2 элементов: пряжки и самого пояса для брюк. Более формальные, строгие ремни выполнены в однотонных темных цветах (черном, коричневом, синем). Кэжуал-варианты могут иметь различные паттерны, узоры на поверхности.

Основные виды для изготовления ремешков:

Кожа — прочная, надежная, износостойкая. Идеально подходит как под классический, так и под casual-стиль. Поверхность может быть не только гладкой, но и плетеной, с тиснениями и узорами.

Замша — бархатистый, тактильно приятный материал. Натуральная замша стойка к появлению изломов, царапин и прочих дефектов. Но требует грамотного ухода, не переносит длительного воздействия влаги.

Ткань — достаточно прочные тканевые ремни можно стирать. Изделия из этого материала отличаются богатством расцветок.

Кожзам — если решите приобретать аксессуар из искусственного материала, то не берите дешевые модели, которые быстро трескаются и теряют презентабельность.

От этого критерия выбора зависит не только внешний вид готового изделия, но и длительность его носки.

Если раньше было строгое правило — пояс и обувь должны совпадать по цвету и материалу, то сейчас возможны отступления. Ничто не мешает пробовать и носить различные сочетания.

Например, если обувь имеет несколько цветов, то ремешок правильно выбрать в тон к одному из них. Можно подобрать ремень не к туфлям или ботинкам, а к основному оттенку всего образа, допустим, темно-серому костюму.

Также хорошо, если ремешок будет сочетаться с другими аксессуарами. Например, подобрать изделие с металлической серебряной пряжкой под часы с браслетом похожего цвета и материала.

С помощью сантиметровой ленты нужно измерить окружность талии в месте, где будет располагаться ремень. Еще один вариант — использовать свой старый, подходящий по размеру ремешок. Проводим замеры с помощью линейки или сантиметра от основания пряжки до центрального отверстия на другом конце ремня.

Правильно, если ремешок, после фиксации на талии выступает из-за застежки ≈ на 10–15 см. Подобный запас позволит при необходимости скорректировать длину изделия и ремень будет смотреться хорошо.

В первую очередь, обращаем внимание на материал изделия. Натуральная кожа станет оптимальным вариантом, если нужна надежная модель для повседневного использования, под костюм. Разнообразить коллекцию можно более доступными по цене и разными по фактуре изделиями.

Во вторую, внимательно рассматриваем отдельные элементы аксессуара:

- прошивка — должна идти с двух сторон пояса, по краям. Строчка ровная, без выстрепавшихся ниток и прочих дефектов.- пряжка — попробуйте несколько раз застегнуть и расстегнуть ее, чтобы убедиться в удобстве использования и надежности фиксации ремешка.

Следуйте нашей несложной инструкции, чтобы приобретенный ремень был действительно качественный, подходил вам по всем критериям и не разочаровал в носке.