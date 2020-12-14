Кальян в современном интерьере

14 декабря 2020, 8:45

Кальяны в Украине на сегодняшний день находятся на пике популярности, спрос на них стабильно растёт, а заведений, где можно расслабиться и подымить, становится всё больше. Но кальян, как и хороший бонг, помимо своего прямого назначения, может стать ещё и отличным украшением интерьера, и не только оформленного в восточном стиле. Сейчас на рынке существует масса кальянов от европейских производителей, которые отлично впишутся и в лофт, и в интерьер в скандинавском стиле, и в арт-деко — словом, в любой из популярных современных стилей. При том совершенно неважно, большой или маленький кальян — в любом случае он сможет стать изюминкой вашего дома или офиса.

Большой кальян случайно в дом не попадает. Как правило, такая вещь встречается у людей, для которых кальян — неотъемлемая часть жизни, излюбленный вид отдыха и способ перезагрузить своё информационное поле. Большой кальян в интерьере сразу даёт гостям понять: в этом доме курят часто, много и качественно. Большим считается кальян, высота которого превышает 60-65 см.

Маленький кальян, напротив, часто выступает в роли подарка или сувенира, и попадая в дом, обычно не становится ключевым элементом интерьера, но также способен внести свою свою долю антуража в общий вид помещения. Маленький (20-35 см в высоту) кальян, расположившийся на полке или на рабочем столе, подчеркнёт индивидуальность хозяина помещения и будет напоминать о том, что иногда нужно отвлекаться от мирской суеты и повседневной рутины и уделять внимание внутренней гармонии.

Сирийский кальян — изюминка интерьера в восточном стиле

На сегодняшний день интерьеры в восточном стиле — явление довольно редкое, но всё же почитатели утончённой роскоши были, есть и будут. В такую обстановку как нельзя лучше впишется хороший сирийский кальян. Для кальянов из этой страны характерны восточные орнаменты, чеканка, гравировка, яркие контрастные расцветки — одним словом дорогой и вычурный внешний вид. Сирийский кальян, пожалуй, самый аутентичный из всех, так как именно в тех краях изначально зарождалась кальянная традиция, за сотни лет распространившаяся по всему миру.

Дорогому интерьеру — дорогой кальян

Владельцы дорогих интерьеров, как правило, предпочитают дорогие вещи, и кальян, конечно же, не становится исключением. Элитный кальян — это показатель статуса и девайс высочайшего уровня качества. VIP кальян отличается самыми лучшими материалами, передовыми конструктивными решениями и идеальным качеством сборки и подгонки деталей. Такой кальян станет отличным подарком для хорошего человека, для которого ничего не жалко. Обычно обеспеченного и искушённого человека бывает сложно удивить. Но поверьте, получив в подарок эксклюзивный и дорогой vip кальян, даже самый избалованный житейскими прелестями человек будет приятно удивлён и уж точно надолго запомнит подобный презент.

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