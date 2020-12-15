Apple рассчитывает выпустить в 2021 году на 20% больше iPhone, чем в этом

15 декабря 2020, 10:15

Осеннее появление первых смартфонов Apple с поддержкой сетей 5G, несомненно, оживило продажи iPhone, поставки некоторых моделей 12-го семейства клиенты вынуждены ждать до четырёх недель.

В первой половине 2021 года Apple рассчитывает реализовать на 30 % больше смартфонов, чем годом ранее. Прирост по итогам всего года должен составить 20%.