Apple рассчитывает выпустить в 2021 году на 20% больше iPhone, чем в этом

Осеннее появление первых смартфонов Apple с поддержкой сетей 5G, несомненно, оживило продажи iPhone, поставки некоторых моделей 12-го семейства клиенты вынуждены ждать до четырёх недель.
В первой половине 2021 года Apple рассчитывает реализовать на 30 % больше смартфонов, чем годом ранее. Прирост по итогам всего года должен составить 20%.
Подобными прогнозами со ссылкой на комментарии партнёров Apple делится ресурс Nikkei Asian Review. План производства iPhone на первое полугодие — от 95 до 96 млн устройств, как поясняет источник. Это на 30 % больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Основной прирост обеспечат модели семейства iPhone 12 с поддержкой 5G, но Apple в наступающем году не откажется от выпуска iPhone 11 и iPhone SE.
Партнёры Apple утверждают, что спрос на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max превзошёл ожидания рынка, базовая модель iPhone 12 уложилась в прогноз по величине спроса, а вот iPhone 12 mini продаётся хуже ожиданий. Apple на протяжении двух лет сталкивалась со снижением объёмов реализации смартфонов, из-за чего даже исключила информацию о количестве проданных экземпляров из ежеквартальной статистики, заменив её на денежный эквивалент. По данным IDC, за первые девять месяцев текущего года Apple удалось реализовать около 116 млн iPhone — примерно на 1 % меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
По итогам 2021 года компания рассчитывает продать 230 млн смартфонов — это соответствует приросту на 20 % по сравнению с прогнозируемым на 2020 год показателем. Тем не менее, итог 2021 года лишь приблизится к рекорду 2015 года, когда Apple удалось реализовать 231,5 млн смартфонов. Планы производителя на 2021 год будут подвергаться корректировке в соответствии с рыночными условиями. Сдерживающими факторами станут не только сохраняющийся дефицит компонентов, но и борьба конкурентов за долю рынка Huawei, которая была вынуждена отказаться от использования процессоров HiSilicon собственной разработки в результате американских санкций.
В следующем году, по словам источника, Apple будет агрессивно переводить на процессоры M1 собственной разработки ноутбуки MacBook Pro и моноблоки iMac Pro. Перед компанией стоит задача полностью избавиться от процессоров Intel в сегменте ПК за два года. Приставка Apple TV в наступающем году тоже должна обновиться, как отмечает первоисточник. Эксперты ожидают, что запланированное к анонсу на осень 2021 года поколение iPhone по популярности не сможет превзойти предшественников, а итоговые объёмы выпуска в 2021 году не превысят 220 млн смартфонов различных моделей.
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