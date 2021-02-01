Квартальный отчет Apple превзошел ожидания

1 февраля 2021, 12:15

В среду Apple отчиталась о результатах за первый финансовый квартал 2021 года. Компания продемонстрировала очень сильные результаты.

Почти все основные операционные показатели компании оказались лучше ожиданий.



Сильный отчет был ожидаемым благодаря выходу в продажу новой модели iPhone 12, которая была презентована в середине октября 2020 года. iPhone 12 - это первая модель от Apple, оснащенная технологией 5G, и может послужить началом нового суперцикла обновления смартфонов. Официальные цифры продаж iPhone полностью оправдали и даже превзошли высокие ожидания. Успех новой модели позволил Apple выйти на первое место по продажам смартфонов, обогнав таких конкурентов, как Samsung и Huawei. Количество поставленных смартфонов составило 90,1 млн штук – рекорд для компании. Квартальная выручка от продажи iPhone также составила рекордные $65,6 млрд, ожидали $60,3 млрд.



Компания испытала значительный прирост во всех географических сегментах. Особенно хочется отметить рост продаж в 'Большом Китае', где высокий отложенный спрос на новые iPhone спровоцировал рост на 57%.



Продажи iPhone приносят компании более 50% выручки и отличные показатели в этом сегменте, несомненно, оказывают сильное положительное влияние на результаты компании. Но мы неоднократно говорили, что еще более важным долгосрочным драйвером роста для компании является трансформация в сторону продажи услуг по подписке.



Продажа услуг по подписке (SaaS) имеет стабильный и предсказуемый денежный поток. Выручка от услуг также, обычно, несет в себе больше прибыли. Высокая доля услуг является очень ценной с точки зрения стабильности бизнеса и оценки его стоимости. Неудивительно, что увеличение доли от продажи услуг считается ключевой стратегией компании.



По итогам отчетного квартала, выручка от услуг составила $15,76 млрд, что на 24% выше, чем годом ранее. Сегмент услуг растет более высокими темпами, чем общий объем выручки, который увеличился на 21%. Это означает, что стратегия на увеличение доли услуг выполняется. В финансовом первом квартале года доля услуг традиционно ниже среднегодового значения, так как увеличивается доля iPhone из-за выхода новых моделей. Но по итогам всего 2021 года доля услуг в общем объеме продаж, вероятно, превзойдет прошлогодний уровень в 19,6%.



Успех компании с обновлением модельного ряда iPhone и трансформация в сторону услуг являются основой для положительного взгляда на бизнес компании. В будущем стоит обратить внимание на то, как успешно Apple развивает собственную экосистему, что является важным для привлечения новых подписчиков и роста доли услуг. Пока компания делает успешный прогресс в этом направлении, расширяя список различных услуг, доступных по подписке. В рамках этой стратегии уже запущены такие сервисы, как Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, iCloud и Fitness+.



