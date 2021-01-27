Apple вернула звание самого дорогого бренда

27 января 2021, 9:15

Сегодня независимая консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов мира за 2020 и начало 2021 года.

Свой отчёт они выпускают с 2007 года и по итогам прошлого года лидером в нём стала Apple, а лучший рост продемонстрировала Tesla.