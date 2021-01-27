Apple вернула звание самого дорогого бренда

Сегодня независимая консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов мира за 2020 и начало 2021 года.
Свой отчёт они выпускают с 2007 года и по итогам прошлого года лидером в нём стала Apple, а лучший рост продемонстрировала Tesla.
Бренд компании из Купертино стала самым дорогим — за год Apple смогла увеличить стоимость своего бренда до $264,4 млрд, то есть на 87 %, и подняться с третьей строки рейтинга. Немалую роль на этом сыграла стратегия Apple по развитию своих цифровых сервисов — TV+, Apple Music и Apple Fitness+. За Apple идёт Amazon, которая смогла увеличить стоимость торговой марки до $254,2 млрд. Третьей идёт Google, в процентном соотношении компания смогла увеличить стоимость своего бренда лишь на 1 %, до отметки в $191,2 млрд. Brand Finance в своём отчёте подчёркивают, что корпорация впервые в истории зафиксировала падение квартальной выручки.
Самым быстрорастущим стал бренд Tesla. За 2020-й оценка торговой марки компании увеличилась до $32 млрд — это на 158 % больше, чем годом ранее. При этом капитализация компании в прошлом году перевалила за $500 млрд, что сделало Илона Маска самым богатым человеком планеты.
Цифровые медиасервисы также показали рост, который аналитики связывают с пандемией COVID-19. Netflix за год обрёл 37 млн новых пользователей, что привело к увеличению стоимости бренда до $24,9 млрд (на 9 %). Впечатляющий рост показал сервис потоковой музыки Spotify — стоимость торговой марки выросла на 39 % — до $5,6 млрд. Однако не у всех всё шло так хорошо, как у этой пары, сервис потокового видео Disney упал в цене на 9 %, а HBO на 3 %.
Более подробно с отчётом Brand Finance вы можете ознакомиться на официальном сайте. Аналитики учитывали показатели не только технологического и медиасектора.
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