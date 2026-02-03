Apple признана самым ценным брендом мира согласно докладу Brand Finance Global 500 - 2026.
Стоимость бренда компании оценивается в $607,6 млрд. Второе и третье места заняли Microsoft и Google. Далее в рейтинге расположились Amazon, Nvidia, TikTok, Walmart, Samsung, Facebook и State Grid.
США заняли первое место среди стран: 192 из 500 брендов рейтинга принадлежат американским компаниям. За ними следуют Китай (68 брендов), Япония и Франция (по 33), Германия (26) и Британия (25).
Наибольший рост стоимости бренда зафиксирован у финтех-компании Revolut (+239%), наибольшее снижение - у Tesla (–35,8%).