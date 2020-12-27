Фокстрот и Microsoft Украина рассматривают потенциальное сотрудничество

27 декабря 2020, 8:07

Группа компаний “Фокстрот” (развивает ритейл электроники и бытовой техники под брендом “Фокстрот”) вместе с Microsoft Украина начали переговоры о потенциальном сотрудничестве в области модернизации информационных систем. Основными направлениями потенциального партнерства станут помощь в цифровой трансформации, внедрение ритейл-инноваций и современных технологий на базе платформ Microsoft. С этой целью стороны подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ).

Сегодня перед розничными продавцами стоит задача не отставать от тенденций цифровой экономики, когда клиенты могут совершать покупки где и когда угодно. Соответствие этим изменениям cтало не только необходимостью, но и возможностью переосмысления своей бизнес-модели, для обеспечения устойчивой прибыли через интеграцию новых технологий.

«Успех в сфере ритейла зависит от того, как компании используют технологии и данные в своем бизнесе, чтобы не только лучше знать своих клиентов, но и лучше обслуживать их за счет расширения возможностей своих сотрудников, создания интеллектуальной цепочки поставок и переосмысления розничного опыта», — говорит Ян Петер Де Йонг, директор «Microsoft Украина».

Интеллектуальные инструменты Microsoft успешно внедряются в работу множества торговых сетей по всему миру. Приложения с поддержкой искусственного интеллекта позволяют создавать уникальные, персонализированные предложения. Понимание потребностей и ожиданий клиентов лежит в основе успешной стратегии розничной торговли. Такой подход помогает компаниям наладить тесные связи с каждым клиентом.

Соучредители ГК “Фокстрот” Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев считают важной диджитализацию розничной торговли, поскольку успех ритейлеров зависит от использования инновационных технологий: цифровые решения обеспечивают понимание интересов клиентов и создают интеллектуальную цепочку поставок.

Ранее в ГКФ начали сотрудничество с акселератором по направлению логистики, что существенно помогло улучшить складские процессы и запустить проект по инновационным способам доставки товаров клиентам.

«Кроме того, Майкрософт помог ГКФ эффективно пройти локдаун, предоставив в бесплатное пользование 6000 лицензий Microsoft Office 365. Это дало возможность эффективно организовать удаленную работу и использовать современные средства коммуникаций и офисной работы,» – говорит председатель совета учредителей Группы компаний Фокстрот Геннадий Выходцев. «Дальнейшее сотрудничество с Майкрософт принесет новый опыт на рынок розничной торговли электроникой и бытовой техникой Украины в целом и поможет вывести на новый уровень опыт взаимодействия с клиентами и качество их обслуживания».

«Сегодня цифровые решения являются залогом успеха развития омниканального формата ритейлера,» – комментирует председатель наблюдательного совета «Фокстрот» Валерий Маковецкий. «Использование облачных технологий позволит ГКФ первыми в Украине пилотировать передовые инновации Майкрософт, внедряемые по всему миру. С помощью продуктов от нашего цифрового партнера мы сможем эффективнее осуществлять анализ больших данных, собираемых при помощи интернета вещей в розничных магазинах, и улучшить опыт взаимодействия с клиентами и партнерами».

Предполагается, что в дальнейшем стороны определят наиболее эффективные области и форматы сотрудничества.

Юридическая справка:

Стороны настоящим прямо соглашаются, что для осуществления Потенциального сотрудничества, как предусмотрено Сторонами в настоящем МОВ, Стороны должны будут на последующем этапе заключить отдельное соглашение (соглашения).

Настоящий МОВ не является соглашением, которое может быть приведено в исполнение в принудительном порядке, а подразумевается Сторонами как выражение текущих намерений Сторон. Ни одна из сторон не намерена создавать какие-либо юридические права или обязательства для любой стороны, в том числе требовать в дальнейшем заключения какого-либо обязывающего соглашения. Только письменное лицензионное соглашение, подписанное Microsoft Ireland Operations Limited, может создать лицензионное соглашение между Microsoft и ее клиентом, имеющее обязательную юридическую силу.

О Группе компаний “Фокстрот”

Группа компаний «ФОКСТРОТ» развивает бренды «Фокстрот. Техника для дома», «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), а также «DEPO’t Center» и «Fantasy Town» (управление недвижимостью в ГК «ФОКСТРОТ»).

Бренд Фокстрот является омниканальним (оффлайн и онлайн торговля): по состоянию на 2020 год насчитывает 162 магазина общей торговой площадью 153 тыс. кв. м в 90 областных и районных центрах Украины и интернет-магазин FOXTROT.UA, трафик посещения которого достигает 9 млн пользователей в месяц. Ритейлер признан одним из самых “оцифрованных” брендов Украины в 2020 году (5 позиция в ТОПе-15 в рейтинге журнала “Корреспондент”). В конце 2020 года ритейлер первым в сфере ритейла электроникой начал внедрение программной кассы и электронного чека во всех розничных магазинах и в интернет-магазине foxtrot.ua. Также бренд активировал опцию для оплаты товаров и услуг с помощью своего чат-бота в Viber с применением виртуального кошелька (Apple Pay/Google Pay).

О Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) обеспечивает условия для цифровой трансформации в эпоху «интеллектуального облака» и «интеллектуальных технологий». Миссия компании — дать возможность каждому человеку и организации на планете достичь большего.