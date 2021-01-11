Китайская TCL освоила струйную печать OLED

11 января 2021, 15:15

По сообщениям китайских СМИ, вчера глава компании TCL разместил видео с демонстрацией возможностей струйной печати экранов OLED.

Утверждается, что производственное предприятие компании освоило недорогую и качественную печать дисплеев на органических светодиодах, а первые продукты покажет уже на выставке CES 2021 (начнётся 11 января). В случае массового освоения этой технологии китайцами нас ждёт много интересных новинок в сферах обычных и гибких дисплеев.

Следует напомнить, что компания TCL получила технологию струйного производства дисплеев OLED от своего японского партнёра — компании JOLED. В июне 2020 года TCL инвестировала в этого японского разработчика технологий струйной печати дисплеев, получив в компании долю 10,76 % и, что более важно, открыла для себя доступ к передовым технологиям.



Компания JOLED вошла в полосу финансового кризиса, как и многие японские компании, и не смогла самостоятельно продолжать вести деятельность. К счастью, она не отказалась от денег китайцев, хотя та же Japan Display, например, отклонила похожее предложение и всё ещё пытается выжить самостоятельно.



Струйные технологии печати OLED-экранов существенно экономят затраты на производство. «Краски» — материал для светодиодов — расходуются очень экономно, тогда как традиционная технология изготовления OLED предполагает испарение сырья с последующим осаждением в вакууме. Что немаловажно, качество изготовления светодиодов струйной печатью заметно выше, чем в процессе осаждения. Ждём интересной продукции!

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