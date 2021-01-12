Китайские регуляторы заставят Ant Group делиться кредитными рейтингами клиентов

Одна из составляющих бизнеса Ant Group — составляющая конкуренцию традиционным банкам платформа кредитования частных лиц и малых предприятий.
Её обороты растут так стремительно, что китайские власти озаботились установлением контроля над кредитными историями клиентов, позволяющим повысить надёжность системы.
По информации Reuters, в рамках начатого антимонопольного расследования против Alibaba Group, китайские власти хотят выступить с инициативой по принуждению игроков рынка «финансовых технологий» к передаче информации о кредитных историях клиентов в специализированные государственные бюро. Последние смогут делиться данной информацией со всеми участниками рынка, включая работающие по традиционным правилам банки, чтобы предотвращать долговой кризис и махинации со стороны нечистоплотных клиентов.
Небольшие китайские банки, как заявляют авторы инициативы, при сотрудничестве с компаниями типа Alibaba оказываются в заведомо невыгодных условиях. Во-первых, партнёр забирает себе до 30–40 % доходов от предоставления займа в качестве комиссии. Во-вторых, в случае отказа клиента возвращать деньги все потери несёт банк, а не агент в лице провайдера финансовых услуг.
Сервис Alipay позволяет Ant Group анализировать данные о транзакциях и кредитном рейтинге более миллиарда клиентов, у некоторых из них нет банковских карт или счетов, но китайский гигант предоставляет им услуги финансового характера. Клиентами сервиса являются также 80 млн китайских предпринимателей. Компания выступает в роли посредника между клиентами и банками, анализируя платёжеспособность первых при помощи собственных алгоритмов. Платформа сотрудничает примерно с сотней китайских банков. По состоянию на конец июня Ant контролировала 21 % китайского рынка краткосрочных займов. Свои подобные сервисы есть у интернет-гигантов Tencent и JD.com, но их привлечение к обязанности делиться информацией с регуляторами пока не конкретизируется, как уточняет источник.
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