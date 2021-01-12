Китайские регуляторы заставят Ant Group делиться кредитными рейтингами клиентов

12 января 2021, 16:45

Одна из составляющих бизнеса Ant Group — составляющая конкуренцию традиционным банкам платформа кредитования частных лиц и малых предприятий.

Её обороты растут так стремительно, что китайские власти озаботились установлением контроля над кредитными историями клиентов, позволяющим повысить надёжность системы.