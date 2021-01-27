Apple запатентовала гибридную многоуровневую систему памяти для будущих ПК

27 января 2021, 11:15

Компания Apple запатентовала новый метод использования чипов памяти в составе своих систем-на-кристалле (System-on-Chip, SoC) для компьютеров.

Напомним, что Apple отказалась от использования процессоров Intel в своих компьютерах Mac и решила разрабатывать собственные процессоры Apple Silicon, первым среди которых стал чип M1.

Новая архитектура процессоров Apple сочетает в себе вычислительный процессор, в основе которого лежит архитектура ARM, а также графический процессор собственной разработки. Для эффективной работы обоих требуется быстрый доступ к системной памяти. Apple нашла способ как решить эту проблему. Она наделила CPU и GPU возможность обращаться к одному пулу физической памяти.



Недостатком так называемого однородного доступа к памяти (Unified Memory Access, UMA), который сейчас применяется в чипах M1, является то, что обоим процессорам приходится делить общую пропускную способность шины памяти, а также её физические возможности. Таким образом в некоторых сценариях один из процессоров может ощущать недостаток того или иного. Apple запатентовала метод использования памяти, который может решить эту проблему за счёт сочетания кеш-памяти DRAM с высокой пропускной способностью и основной памяти DRAM высокой ёмкости.



«Оба типа памяти DRAM образуют систему памяти. Один вид памяти оптимизируется под высокую пропускную способность, а второй — под физический объём. Использование обоих типов памяти в составе одной платформы позволяет с одной стороны повысить энергоэффективность таких решений, а с другой — использовать преимущества как высокоскоростной памяти, так и памяти с большим физическим объёмом», — указывается в патенте Apple.