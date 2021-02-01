QSAN сертифицировал твердотельные накопители Ultrastar DC SN840 от WD

1 февраля 2021, 13:15

QSAN Technology сертифицировал NVMe накопители от Western Digital Ultrastar® DC SN840 в качестве высокопроизводительного решения для своих all NVMe массивов XCubeFAS 3126D.



NVMe накопители Ultrastar DC SN840 обеспечивают стабильно высокую производительность и ультранизкие задержки. Использование высокоскоростных интерфейсов 25GbE и 32Gb Fibre Channel гарантирует молниеносный бэкап и передачу гораздо большего объема данных в единицу времени, чем у конкурентов.

RAID Type & IO patent Latency

0.3 ms 0.5 ms

RAID 0 4k Random Read 100k IOPS 300k IOPS

4k Random Write 65k IOPS 230k IOPS

RAID 5 4k Random Read 70k IOPS 300k IOPS

4k Random Write 25k IOPS 50k IOPS



Результаты тестов производительности подтверждают, что Ultrastar DC SN840 в XCubeFAS позволяют демонстрировать высокую производительность при задержках меньше одной миллисекунды. Такая конфигурация идеально подойдет для SQL серверов, VDI и виртуализации.



15,000+ виртуальных клиентов могут получить одновременный доступ к SQL серверам.

Одновременная работа тысяч виртуальных рабочих столов.

Стабильная производительность при одновременном подключении тысяч пользователей.



Ultrastar NVMe SSD DC SN840 от Western Digital



Ultrastar DC SN840 NVMe SSD позволяет заказчикам безболезненно перейти с SATA и SAS на NVMe, обеспечивая производительность до 780K/250K random read/write IOPS с емкостью до 15.36TB в форм факторе U.2 15мм. Функционал enterprise класса включает в себя износостойкость 1 и 3 DW/D, защиту от внезапного отключения питания и шифрование TCG. Это идеальное решение, имеющее возможность одновременной работы с двумя контроллерами массива, для многих критически важных приложений, требовательных к высоким показателям IOPS и низким задержкам: от высокопроизводительных и облачных вычислений, баз данных SQL/NoSQL, виртуализации до искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики данных.



