QSAN объявил о выпуске своего первого All-NVMe массива XF3126D

9 ноября 2020, 13:15

QSAN Technology объявил о выпуске нового решения, своего первого all-NVMe flash массива XCubeFAS XF3126D.



XF3126D all-NVMe flash массив в форм факторе 3U26 полностью соответствует требованиям высокопроизводительных решений уровня enterprise за счет высоких показателей IOPs при задержках менее 1 мс.

XF3126D построен на базе XEVO, системы управления и контроля SSD от QSAN, которая позволяет максимально эффективно использовать NVMe накопители, обеспечивает ультравысокие показатели IOPS и сверхбыстрый отклик для самых требовательных бизнес приложений, таких как базы данных, работа с медиа контентом, искусственный интеллект, интернет вещей, виртуализация и приложения в режиме реального времени."QSAN делает доступными самые современные all flash технологии хранения данных для компаний любого масштаба. XF3126D обеспечивает супернизкие задержки и высокие показатели IOPS как для крупных компаний, так и для малого и среднего бизнеса, - говорит Фил Тай (Phil Tai), директор по продуктам QSAN. - Заказчики могут более комфортно планировать свой бюджет, пользуясь всеми преимуществами использования высокопроизводительного all-NVMe flash массива. Тем более, что Qsan – едва ли не единственный вендор массивов подобного класса, кто позволяет использовать SSD сторонних производителей».XF3126D предлагает ультравысокую производительность, отказоустойчивость уровня enterprise, а также гибкую и удобную систему управления.Отличная производительностьПоддержка, в том числе 25GbE iSCSI и 32Gb FC, суммарно до 20 портов ввода-вывода на систему;Высокие показатели IOPS с ультранизкими задержками: 4K random write 220K IOPS/300 мкс и 450K IOPS/ 500 мкс.Высокая доступность и надежность уровня enterpriseДва активных контроллера гарантируют безостановочную работу;Все основные компоненты дублируются с возможностью горячей замены.