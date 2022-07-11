QSAN выпустил XCubeSAN 3300 – гибридный флэш массив нового поколения для SMB

11 июля 2022, 12:15

QSAN объявил о выпуске новой серии XCubeSAN 3300, представляющей собой доступные блочные СХД начального уровня для сегмента малого и среднего бизнеса.

Массивы серии XCubeSAN 3300 отличаются высокой производительностью, простотой и удобством использования, а также привлекательной ценой. Это идеальное решение для таких приложений как виртуализация, работа с медиа, масштабные проекты видеонаблюдения и резервное копирование.



Продукты серии XCubeSAN 3300 представлены в разных форм-факторах с широким набором интерфейсов и полным дублированием основных компонентов для высокой отказоустойчивости. Линейка СХД SAN XS3300 включает в себя модель XS3326, предлагающую лучшую в отрасли плотность в корпусе 2U на 26 дисков малого форм-фактора как с двумя контроллерами, работающими в режиме active/active, так и с одним контроллером. Большой выбор карт расширения в дополнение к встроенным 8 портам iSCSI 10 GbE гарантирует высокую гибкость и позволяет использовать до 24 хост-портов в системе с двумя контроллерами с прямым подключением к многочисленным хостам без использования дорогостоящих коммутаторов. Дополнительные хост-карты включают в себя 32 Gb / 16 Gb Fibre Channel and 25 GbE / 10 GbE iSCSI. QSAN XS3300 обеспечивает 1,3 млн операций ввода-вывода в секунду и имеет пропускную способность 12.8 Gb/s, и идеально подходит даже для самых ресурсоемких рабочих нагрузок.



Массивы серии XS3300 оснащены новой системой управления XEVO с интуитивно понятным графическим интерфейсом, помогающим пользователям значительно сэкономить время при развертывании хранилища. XEVO также предоставляет функции корпоративного хранилища, включая поддержку всех уровней RAID, RAID EE с быстрым ребилдом, тонкое выделение ресурсов, SSD кэширование, автоматический тиринг и многое другое. С помощью интуитивно понятной информационной панели и системы отчетности менеджеры могут оптимизировать использование СХД и отслеживать состояние хранилища в режиме реального времени.



QSAN XS3300 обладает несколькими ключевыми особенностями:



- Усовершенствованная технология уровней RAID. XEVO поддерживает 15 различных уровней RAID для обеспечения избыточности хранилища для дополнительной защиты. Глобальная функция «горячего» резервирования усиливает защиту RAID, автоматически заменяя отказавшие диски и запуская процесс восстановления без вмешательства пользователя.

- Эффективность хранения. Эффективная технология тонкого выделения ресурсов встроена во все продукты QSAN, что позволяет пользователям гибко распределять дисковое пространство в зависимости от минимально необходимого. Дополнительный SSD-кэш и автоматическое распределение по уровням повышают производительность за счет перемещения часто используемых данных на SSD.

- Функции резервного копирования. Для защиты от потери данных и простоев XEVO предоставляет полный набор функций резервного копирования, включая локальное резервное копирование и удаленную репликацию. Используя технологию снапшотов, можно создать надежную сеть для аварийного восстановления, соответствующую требуемым показателям RPO и RTO.

- Совершенно новый опыт работы с данными. XEVO упрощает все процессы. QSLife — это система интеллектуального анализа накопителей, помогающая пользователю следить за состоянием дисков. QReport анализирует использование массива и создает отчеты для администратора, чтобы определить, как действовать в критичных ситуациях, чтобы избежать риска повреждения данных.

- Поддержка виртуализации. Подтвержденная сертификатами VMware и Microsoft Hyper-V, XEVO представляет собой удобную и быструю операционную систему для СХД, которая позволяет пользователю развернуть высокопроизводительную среду виртуализации с малым временем ожидания для развития своего бизнеса.

- Масштабируемость. XS3300 обеспечивает широкие возможности масштабирования за счет подключения XCubeDAS или полок сторонних производителей с расширением до 546 дисков или 16,7 PB сырой емкости для будущего роста данных.

- Защита памяти Cache-to-Flash. XS3300 предлагает безбатарейную защиту кэш-памяти. Вместо батареи используется компактная флэш-память и суперконденсатор, которые имеют преимущества по сравнению с батареями для защиты кэша во время перебоев в подаче электроэнергии.



Серия XS3300, поддерживающая самые популярные операционные системы, является идеальным решением для всех потребностей малого и среднего бизнеса. Эта серия может использоваться в качестве основных и резервных СХД как для снижения капитальных затрат, так и для достижения максимальной эффективности хранения данных.