Новая прошивка для QSA NFAS XEVO 2.1.0 с поддержкой синхронной репликации

9 декабря 2021, 10:45

QSAN Technology, Inc., известный поставщик решений для хранения данных, сегодня объявил о выпуске новой прошивки XEVO 2.1.0 для серии XCubeFAS с поддержкой синхронной репликации для построения disaster recovery.

QSAN предлагает своим заказчикам большой выбор решений для резервного копирования. Автоматическая поддержка синхронной репликации в XEVO позволяет легко и быстро развернуть синхронную и асинхронную репликацию без дополнительных настроек. Вы можете перенести локальные резервные копии на удаленное устройство без создания полных копий. Эта технология предоставляет несколько надежных способов защиты ваших цифровых активов.



Disaster Recovery – это предотвращение полной потери данных и восстановление в минимально сжатые сроки. Технология QReplica 3.0 от QSAN предлагает поддержку синхронной репликации для достижения нулевого показателя RPO (recovery point objective). Все данные одновременно будут записываться на еще одну СХД, и каждый бит вашей информации будет защищен. Синхронная репликация требует лицензии. Доступна бесплатная демо версия. По вопросам тестирования обращайтесь к дистрибьюторам.