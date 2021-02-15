Skilline – эксклюзивный дистрибьютор QSAN по продуктам серии XCubeFAS

15 февраля 2021, 14:45

Компания QSAN сегодня объявила о назначении Skilline своим эксклюзивным дистрибьютором по продуктам серии XCubeFAS.

Массивы серии XCubeFAS построены на архитектуре NVMe/SAS flash, максимально оптимизирующей использование твердотельных накопителей для хранения данных. Flash массивы от QSAN на базе SAS и NVMe SSD обеспечивает высокоскоростной доступ к данным и идеально подходит для приложений, требовательных к ультранизким задержкам, таких как VDI, базы данных, ML, HPC. XCubeFAS помогает снизить совокупную стоимость владения. В сравнении с конкурирующими решениями на рынке XCubeFAS позволит значительно сэкономить.Фокусным продуктом в серии XCubeFAS является модель XF3126D на базе NVMe. XF3126D all-NVMe flash массив в форм факторе 3U26 полностью соответствует требованиям высокопроизводительных решений уровня enterprise за счет высоких показателей IOPs при задержках менее 1 мс.