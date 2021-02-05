Камеры смартфонов Google Pixel научатся считывать частоту дыхания и пульса

5 февраля 2021, 9:15

Смартфоны Google Pixel в этом месяце получат функции мониторинга частоты сердечных сокращений и дыхания в приложении Fit.

В будущем компания планирует реализовать эти функции и на других Android-смартфонах.

Обе функции полагаются на камеру смартфона. Частота дыхания будет измеряться отслеживанием подъёма и опускания груди пользователя, а частота сердечных сокращений — путём отслеживая изменение цвета при движении крови по кончику пальца. Для отслеживания частоты дыхания пользователю необходимо будет использовать фронтальную камеру устройства. В обзор должны попадать голова и грудь человека.



Для измерения частоты сердечных сокращений пользователю необходимо будет разместить палец перед основной камерой, расположенной с тыльной стороны устройства.



По словам Google, эти функции предназначены только для того, чтобы пользователи могли отслеживать общее самочувствие и не предназначены для диагностирования заболеваний. Компания решила включить в смартфоны эти функции, чтобы сделать их доступными для самого широкого круга людей.



«У многих людей, особенно из малообеспеченных слоёв населения, сейчас нет таких вещей, как носимые устройства, но они все равно извлекли бы выгоду из возможности отслеживать частоту своего дыхания и пульса», — отмечают в компании.