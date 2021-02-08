Новый смартфон Nokia 5.4 уже на рынке Украины

8 февраля 2021, 13:45

HMD Global объявила старт продаж Nokia 5.4 в Украине.

Смартфон стал продолжением 5-й серии и получил 4-сенсорную основную камеру на 48 МП и селфи-камеру 16 МП, процессор Qualcomm Snapdragon 662 и батарею, которая держит заряд до двух дней.

Nokia 5.4 не потеряет актуальности со временем — он получит обновление до Android 11 и 12 версий. Рекомендованная розничная цена модели — 5 499 грн.





Сейчас все больше людей зарабатывают на своих увлечениях, часто работая на ходу, с помощью одного лишь смартфона. С учетом этого Nokia 5.4 получил улучшенную скорость работы и превосходную цену, поэтому модель станет отличным помощником для начинающих фотографов, дизайнеров или копирайтеров.



4-сенсорная основная камера 48 МП и селфи-камера 16 МП снимают впечатляющие фотографии и видеоролики не только в идеальных условиях, но и в движении. Камера с ультрашироким углом обзора отвечает за панорамные фотографии, а сенсор глубины и макросенсор — за качественную проработку деталей в портретах и фокусировку на объектах вблизи. Затвор срабатывает без задержек, а значит, вы не упустите ни одного ценного кадра.



В Nokia 5.4 предусмотрена съемка в режиме «Кино» — 24 кадра в секунду в формате 21:9 — и видеоредактор со специально подобранными цветовыми эффектами для обработки видео. В настройках камеры можно увеличить скорость видеозаписи до 60 кадров в секунду: детские трюки на скейтборде, проделки вашего питомца и ваши спортивные рекорды будут выглядеть особенно эффектно. В смартфоне используется современные технологии стабилизации изображения и шумоподавления, а также пространственный звук OZO Audio — все для съемки видеороликов отличного качества.



Неважно, что вы делаете — работаете, играете, фотографируете, транслируете стримы или развлекаете малышей, — процессор Snapdragon 662 с AI-функцией «Адаптивной батареи» позаботится о более длительной автономной работе до двух дней, качественном изображении и повышенной производительности.



Захватывающий 6.39-дюймовый дисплей HD+ с вырезом-точкой для селфи-камеры обеспечивает большую полезную площадь экрана при компактном размере гаджета.



Надежный и безопасный Nokia 5.4 готов к ОС Android 11 и 12. Благодаря трехлетним ежемесячным обновлениям безопасности и двухлетним обновлениям программного обеспечения ваши данные будут в безопасности, а смартфон — с поддержкой актуальных функций. HMD Global стремится к совершенству, поэтому смартфоны Nokia удерживают лидерские позиции на рынке, сочетая обновления программного обеспечения и безопасности с качеством сборкиiv.

Все это гарантирует еще более длительную актуальность продукта.

Nokia 5.4 уже поступил в продажу в Украине в комплектации 4/64 ГБ по рекомендованной розничной цене 5 499 грн. Смартфон доступен в обоих цветах: полярная ночь и пурпурном.