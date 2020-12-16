Nokia 5.4 – смартфон с новыми возможностями для фото- и видеосъёмки

16 декабря 2020, 16:15

HMD Global, дом для телефонов Nokia, представила смартфон Nokia 5.4. Он получил 4-сенсорную основную камеру на 48 МП и селфи-камеру 16 МП, оптимизированный процессор Qualcomm Snapdragon 662 и батарею, которая держит заряд до двух дней.

Nokia 5.4 не потеряет актуальности со временем — смартфон получит обновление до AndroidTM 11 и выше.



Такова тенденция нашего времени – сейчас все больше людей зарабатывают на своих увлечениях, работая дизайнерами или копирайтерами, фотографами или диджеями, с помощью одного лишь смартфона. С учетом этого Nokia 5.4 получил улучшенную скорость работы и превосходную цену, поэтому он станет отличным помощником начинающим фотографам.



Удачная комбинация 48-мегапиксельной квадрокамеры, 16-мегапиксельной фронтальной камеры и сведенной к нулю задержки затвора — это о замечательных фотографиях в движении и записи видео. Ультраширокий объектив основной камеры охватывает большее пространство и идеально подходит для масштабных пейзажных фотографий. Тем временем, датчик глубины и макрокамера помогут с портретами и съемкой крупным планом.



Для съемки в режиме «Кино» мы использовали опыт экспертов. Эта функция записывает 24 кадра в секунду (стандарт киноиндустрии) и делает возможной съёмку в кинематографическом формате 21:9. После завершения съемки профессиональные настройки палитры цветов придадут вашим воспоминаниям эффект голливудского кино.



Чтобы получить более четкое изображение, просто выберите режим записи «60 кадров в секунду». С высокой частотой кадров вы зафиксируете каждое движение: новый трюк на скейтборде в исполнении ребенка, палочку, которую принесла собака, или панорамы вдоль маршрута ежедневной пробежки. В сочетании со стабилизацией изображения, пространственным звуком OZO и подавлением шума ветра съемка с Nokia 5.4 идеально подходит для современного динамичного образа жизни.



Неважно, что вы делаете — работаете, играете, фотографируете, транслируете стримы или развлекаете малышей, — процессор Snapdragon 662 с AI-функцией «Адаптивной батареи» позаботится о более длительной автономной работе до двух дней, качественном изображении и повышенной производительности.



Захватывающий 6.39-дюймовый дисплей HD+ с вырезом-точкой для селфи-камеры обеспечивает большую полезную площадь экрана при компактном размере гаджета.



Привлекательный дизайн — часть скандинавского характера Nokia. Новинка получила яркие живые цвета: полярная ночь и пурпурный — цвета, переливающиеся оттенками зимнего ночного неба.



Надежный и безопасный Nokia 5.4 готов к ОС Android™ 11 и выше. Благодаря трехлетним ежемесячным обновлением безопасности и двухлетним обновлением программного обеспечения ваши данные будут в безопасности, а смартфон – с поддержкой актуальных функций. HMD Global стремится к совершенству, поэтому смартфоны Nokia удерживают лидерские позиции на рынке, сочетая обновления программного обеспечения и безопасности с качеством сборкиiv. Все это гарантирует еще более длительную актуальность продукта.



Nokia 5.4 поступит в продажу в Украине в конце января в модификации 4/64 Гб по ориентировочной розничной цене 5 499 грн. Смартфон будет доступен в обоих цветах: полярная ночь и пурпурном.