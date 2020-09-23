Представлен 5G-смартфон среднего уровня Nokia 8.3 с квадрокамерой

23 сентября 2020, 12:15

Компания HMD Global со смартфонами Nokia прочно заняла позиции в среднем ценовом сегменте.

Её устройства сочетают в себе красивый самобытный дизайн и качественные аппаратную и программную начинку по весьма привлекательной цене. Укрепить позиции бренда Nokia призван новый смартфон с индексом 8.3, которому, определённо, есть чем привлечь пользователей.