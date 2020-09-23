Представлен 5G-смартфон среднего уровня Nokia 8.3 с квадрокамерой

Компания HMD Global со смартфонами Nokia прочно заняла позиции в среднем ценовом сегменте.
Её устройства сочетают в себе красивый самобытный дизайн и качественные аппаратную и программную начинку по весьма привлекательной цене. Укрепить позиции бренда Nokia призван новый смартфон с индексом 8.3, которому, определённо, есть чем привлечь пользователей.
Устройство основано на довольно популярном чипе среднего класса Qualcomm Snapdragon 765G, которого хватит для выполнения требовательных задач. Кроме того, этот чипсет может похвастаться интегрированным 5G-модемом. Процессор смартфона дополнен достаточным для комфортной работы объёмом оперативной памяти в 8 Гбайт. В качестве устройства хранения данных выступает довольно быстрый UFS 2.1-накопитель, объёмом 128 Гбайт. Смартфон оснащается большим 6,81-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:1. Экран прикрыт прочным закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 5. Устройство собрано на композитной раме с алюминиевой структурой. Задняя панель выполнена из закалённого стекла с изогнутыми гранями.
Что касается основной камеры смартфона, она представляет собой модуль из четырёх датчиков с оптикой Zeiss. Разрешение основного сенсора Nokia 8.3 составляет 64 Мп. Он дополнен 16-Мп датчиком, 2-Мп камерой для макросъёмки и 2-Мп сенсором глубины. Батарея смартфона получила ёмкость 4500 мА·ч с поддержкой 18-Вт быстрой зарядки.
Nokia 8.3 основан на операционной системе Android 10. Производитель также обещает обновить устройство до Android 11. В качестве системного разъёма используется порт USB Type-C. Кроме того, смартфон оснащён 3,5-мм аудиоразъёмом и может похвастаться поддержкой NFC.
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