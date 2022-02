Новые смартфоны Nokia G11 и Nokia G21

15 февраля 2022, 10:15

Компания HMD Global представила два новых смартфона Nokia серии G: Nokia G11 и G21.



Воплощая в себе традиционное высокое качество и длительное время автономной работы, присущее всем телефонам Nokia, новые устройства оснащены сверхмощным аккумулятором, который держит заряд до 3-х дней, и режимом Super Battery Saver для сбережения энергии. Также Nokia G11 и G21 получат вдвое больше обновлений системы безопасности, чем устройства конкурентов на рынке.



Nokia G11 и Nokia G21 будут получать вдвое больше ежемесячных апдейтов системы безопасности в течение 3 лет, чем другие устройства конкурентов на рынке. Ваши личные данные, фото и видео будут оставаться под надежной защитой.



Новые модели серии G — это первые смартфоны Nokia с режимом «Маска», который обеспечивает удобную разблокировку устройства с помощью распознавания лица даже в маске.

Nokia G11 и Nokia G21 работают на базе операционной системы Android и уже готовы к обновлению к новейшей версии Android 12. Смартфоны будут получать регулярные апгрейды программного обеспечения в течение 2 лет, что гарантирует этим устройствам новейшие функции и еще более продолжительную актуальность.

В Украине Nokia G21 будет представлен в версии с интегрированным модулем NFC для удобных бесконтактных оплат.

На смартфонах предустановлен Spotify — самый популярный в мире сервис потоковых трансляций, гарантирующий владельцам Nokia G11 и Nokia G21 доступ к 70 миллионам треков и 3,2 миллиона подкастов . Детальнее о партнерстве Spotify.



Nokia G11 и Nokia G21 оснащены ёмким аккумулятором на 5050 мА/ч, который держит заряд до 3 дней при максимальной производительности. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сосредоточиться на ежедневных делах и отдыхе, не беспокоясь о подзарядке. Работайте, учитесь, просматривайте любимые фото и видео еще дольше.



Специальный энергосберегающий режим Super Battery Saver продлевает время работы на одном заряде батареи за счет ограничения приложений, которыми вы сейчас не пользуетесь. Вы можете самостоятельно выбрать приложения, для которых следует экономить заряд, чтобы всегда иметь доступ к необходимым функциям, или выключить этот режим в любой момент. В комплект входит блок питания на 10 Вт, а также предусмотрена поддержка быстрой зарядки 18 Вт .



Nokia G11 и Nokia G21 оснащены большими, яркими экранами диагональю 6,5”. Это первые смартфоны G серии, экраны которых имеют частоту обновления 90 Гц, что дает высокую плавность отображения контента при просмотре фотографий и видео, чтении или общении в соцсетях. Экран мгновенно реагирует на прикосновение для удобного набора текстов и интерактивных игр.



Как правило, для того чтобы сделать хорошие снимки, нужно приложить максимум усилий. Но только не с Nokia G21. Его тройная основная камера на 50 МП с макролинзой и сенсором глубины изображения помогут с легкостью запечатлеть лучшие моменты жизни в высоком качестве. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, даже при недостаточном освещении изображения будут иметь отличный уровень детализации, улучшенную цветопередачу и необходимое количество света для ваших качественных снимков днем и ночью.



Основная камера Nokia G11 сочетает в себе главный сенсор на 13 МП с автофокусом, макролинзу 2 МП и сенсор глубины изображения 2 МП.



Функция интеллектуального зума AI Super Resolution помогает фотографировать с большим приближением в хорошем качестве. Обе модели также оснащены фронтальными камерами на 8 МП.



Nokia G11 и Nokia G21 выполнены в новом, стильном дизайне с традиционным скандинавским изяществом. Прочный корпус с поликарбонатным покрытием стал более тонким и эргономичным.



Для дополнительной защиты от случайных царапин созданы специальные прозрачные чехлы, в которых Nokia G11 и Nokia G21 будут надежно защищены, не теряя красоту своего внешнего вида. Чехлы изготовлены из переработанных материалов и могут быть безопасно утилизированы.



Новые наушники Nokia Wireless Headphones созданы с акцентом на комфорт и удобство и имеют сверхмощные басы благодаря высококачественным 40-миллиметровым драйверам. К тому же они очень легкие, в комплекте с комфортными, мягкими амбушюрами и удобной складной дугой. Работают в качестве гарнитуры для звонков и поддерживают работу с голосовыми помощниками , пользоваться ими будет максимально удобно независимо от того, слушаете вы музыку или работаете. Nokia Wireless Headphones гарантируют до 62 часов непрерывного воспроизведения на одном заряде.



Новые беспроводные наушники Nokia Go Earbuds2 + обеспечивают мощный и глубокий звук в высоком качестве и 24 часа общего времени воспроизведения. Наушники оснащены функцией ENC для подавления окружающего шума, что гарантирует улучшенную четкость голоса во время вызова. К тому же они защищены от воздействия воды и пота по стандарту IPX4 и обладают удобным сенсорным управлением и функцией быстрого соединения с любым устройством Android. В новых наушниках Nokia Go Earbuds2 Pro реализована функция минимизации задержки звука, что позволяет еще глубже погрузиться в игры и видео.



Поступления в продажу



● Nokia G21 поступит в продажу в Украине во втором квартале 2022 г. в конфигурации с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Цвета: Скандинавский синий и Осенние сумерки

● Nokia G11 поступит в продажу в Украине во втором квартале 2022 г. в конфигурации с 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. Цвета: Графит и Серебряный

● Nokia Go Earbuds2 Pro поступят в продажу в Украине во втором квартале 2022 г.

● Nokia Go Earbuds2 + поступят в продажу в Украине во втором квартале 2022 г.

● Nokia Wireless Headphones поступят в продажу в Украине во втором квартале 2022 г.

● Чехол прозрачный для Nokia G11 поступит в продажу в Украине во втором квартале 2022 г.

● Чехол прозрачный для Nokia G21 поступит в продажу в Украине во втором квартале 2022 г.