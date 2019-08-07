В Украине стартовали продажи Nokia 2.2

7 августа 2019, 11:45

HMD Global, дом для телефонов Nokia, сегодня объявляет про старт продаж доступного смартфона Nokia 2.2 в Украине.

Новинка получила 5,7-дюймовый экран с аккуратным каплевидным вырезом, фронтальную камеру 13 МП и поставляется с последней версией Android 9 Pie. Ориентировочная розничная цена модели – 2 599 грн.



Nokia 2.2 имеет компактный размер и удобно лежит в руке при достаточно большом размере экрана диагональю 5,71 дюйма. Экран HD+ с яркостью 400 Нит, адаптивная батарея и четырехъядерный чипсет MediaTek A22 оптимизируют энергопотребление, потому заряда аккумулятора при средних нагрузках хватает на целый день.



С Nokia 2.2 вы сможете делать качественные снимки даже при слабом освещении — режим HDR, который позволяет снять несколько изображений одновременно и соединить их в одно с большим количеством света, меньшим уровнем шума, более яркими цветами и большим динамическим диапазоном при помощи передовых алгоритмов. А со специальным функционалом Google Фото, таким как Colour Pop или Beautify, вы можете зафиксировать объект съемки, раскрасить черно-белые фотографии, подчеркнуть черты лица и делать отличные селфи.



С выделенной кнопкой для запуска Google Ассистента, вы можете быстро проложить маршрут, с легкостью совершить звонок или просто попросить помощника найти ответ на интересующий вас вопрос в интернете. Активируется сервис всего одним нажатием Google Ассистент, а по длительному касанию можно отдавать сложные команды и выполнять по несколько задач одновременно.



Nokia 2.2 — первый смартфон Nokia серии 2, включенный в программу Android One. Смартфоны, участвующие в ней, предоставляют большое хранилище для ваших медиафайлов, а также гарантированно получают обновления ОС на протяжении 2 лет и ежемесячные обновления безопасности на протяжении 3 лет, что со временем позволит улучшить смартфон и предоставит пользователям доступ ко всем новшествам Android. В полном соответствии с обещанием производителя поддерживать в актуальном состоянии ОС своих устройств, телефон полностью готов к обновлению до Android Q.

Как и в случае с другими смартфонами Nokia, здесь не предустанавливается дополнительное ПО, темы, оформления или модификации пользовательского интерфейса — никакие скрытые процессы не расходуют заряд батареи и не заполняют память.



Nokia 2.2 работает под управлением Android 9 «из коробки» и имеет богатый функционал:



Digital wellbeing – панель мониторинга таймера приложений, повышающая качество цифровой жизни.

Улучшенный режим «Не беспокоить» – позволяет отслеживать использование устройства и отключать все визуальные отвлекающие факторы, делая перерывы в работе с ними, когда это нужно.

Slices и App actions – функции, предугадывающие ваши действия, обеспечивают интеграцию приложений и быстрый доступ к функциям, которые помогут вам эффективнее справляться с задачами.

Адаптивная батарея – функция, позволяющая ограничить расходование заряда приложениями, которые используются редко.

Google Lens – функция для поиска в интернете, посредством наведения камеры на интересующий объект.



Смартфон предоставляет пользователям возможности для самовыражения: для него будут доступны сменные панели Nokia Xpress-on. На панели нанесена специальная нанотекстура, придающая поверхности глянцевый блеск, а цветам — дополнительную насыщенность. Заменяемые в считаные секунды панели Nokia Xpress-on представлены в песочно-розовом и голубом цветах.



Nokia 2.2 уже доступен на рынке в черном цвете, стальной появится в начала сентября так же, как и сменные панели Nokia Xpress-on. Рекомендованная розничная цена составляет 2 599 грн.