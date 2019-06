Nokia 2.2 доступен в Украине по цене 100 евро

10 июня 2019, 9:15

HMD Global, производитель телефонов Nokia, сегодня анонсировал выпуск новой модели — Nokia 2.2.

Среди преимуществ новинки — съемка при слабом освещении с использованием передовых технологий ИИ, отдельная кнопка для вызова Google Ассистента, а также доступная цена. Nokia 2.2 станет первым смартфоном Nokia серии 2, включенным в программу Android One. Он получит ОС Android последней версии, а также современный 5,7-дюймовый экран с аккуратным вырезом для фронтальной камеры. Nokia 2.2 будет изначально поставляться с ОС Android Pie, а впоследствии будет обновлен до Android Q. Производитель обещает 2 года обновлений ОС и 3 года ежемесячных обновлений безопасности, что позволит дать пользователям доступ ко всем новшествам Android.



Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas), директор по продуктам HMD Global:

«Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к лучшим инновациям в отрасли. С Nokia 2.2 мы несем искусственный интеллект в массы. А внедряя биометрическую разблокировку по лицу владельца с определением на подлинность, позволяющую повысить безопасность телефона, съемку с использованием ИИ-технологий, Google Lens и вызов Google Ассистента по нажатию кнопки, мы стремимся революционизировать то, как пользователи взаимодействуют с нашими телефонами. Nokia 2.2 станет частью программы Android One и, как и все смартфоны Nokia, аппарат будет актуальным долгое время. Мы гарантируем, что 2 года будем предоставлять обновления ОС и 3 года — ежемесячные обновления безопасности. К тому же Nokia 2.2 готов к обновлению до Android Q, так что со временем он будет становиться только лучше».



Nokia 2.2 по доступной цене предоставляет продвинутые технологии, такие как обработка изображений на базе ИИ для съемки в условиях низкой освещенности с повышением детализации снимков даже в сложных ситуациях. Так, камера делает несколько снимков подряд и с помощью сложного алгоритма получает из них усредненное изображение с лучшей экспозицией, большей детализацией и меньшим количеством шума. Снимая в HDR-режиме, вы получите снимки с яркими цветами и широким динамическим диапазоном. А Google Фото выделит ваши снимки на фоне прочих — с такими функциями, как Colour Pop или Beautify вы можете акцентировать объект съемки, раскрасить черно-белые фотографии или подчеркнуть черты лица, чтобы делать отличные селфи.



Кроме того, пользователи Nokia 2.2 получат доступ к таким трендовым функциям, как разблокировка по лицу и Google Lens. Nokia 2.2 — один из первых телефонов в своей категории с разблокировкой по лицу, упрощающей работу с устройством. И в отличие от смартфонов других производителей, здесь функция разблокировки по лицу построена на ИИ с использованием алгоритмов глубокого обучения и определением на подлинность, что позволяет ей работать быстро, точно и безопасно. С помощью Google Lens вы сможете искать в интернете то, на что наводите камеру. Если вам понравится какая-то вещь, вы сможете быстро узнать, где ее можно купить. Наведите объектив на обложку какого-нибудь музыкального альбома, чтобы открыть для себя новую музыку или прослушать ее на одном из стриминговых сервисов.



Nokia 2.2 также следует последним тенденциям в дизайне экранов. Здесь он занимает всю переднюю грань устройства и имеет аккуратный вырез для фронтальной камеры вверху. В результате устройство имеет компактный по сегодняшним меркам размер. При достаточно большом размере экрана (диагональ — 5,71 дюйма) Nokia 2.2 удобно пользоваться одной рукой. Экран HD+ с яркостью 400 нит обеспечивает положительные впечатления от работы с телефоном. Смартфон оснащен четырехъядерным чипсетом MediaTek A22, который оптимизирует энергопотребление, потому заряда аккумулятора хватает на целый день.



Nokia 2.2 дает пользователям возможности самовыражения: для него будут доступны сменные панели Nokia Xpress-on. На панели нанесена специальная нанотекстура, придающая поверхности прекрасный глянцевый блеск, а цветам — дополнительную насыщенность. Заменяемые в считаные секунды панели Nokia Xpress-on будут доступны в песочном, розовом, голубом и зеленом цветах.



Nokia 2.2 — самый доступный на сегодня смартфон в линейке, но здесь все равно есть выделенная кнопка для запуска Google Ассистента. Теперь вы можете быстро задавать Google Ассистенту интересующие вопросы, проложить маршрут, позвонить кому-нибудь или просто попросить его что-нибудь для вас сделать. По единичному нажатию кнопки открывается Google Ассистент, а по длительному можно отдавать сложные команды и выполнять несколько задач одновременно.



Nokia 2.2 — первый смартфон Nokia серии 2, который будет включен в программу Android One. В полном соответствии с обещанием производителя поддерживать в актуальном состоянии ОС своих устройств, телефон полностью готов к обновлению до Android Q.



Nokia 2.2 работает под управлением Android 9 «из коробки» и имеет богатый функционал, повышающий качество цифровой жизни (digital wellbeing), включая панель мониторинга, таймер приложений, режим Wind Down для отдыха и доработанный режим «Не беспокоить». Теперь вы можете отслеживать использование устройства и отключать все визуальные отвлекающие факторы, делая перерывы в работе с ними, когда это нужно. Другие функции, например Slices и App actions, предугадывают ваши действия, обеспечивая интеграцию приложений и быстрый доступ к действиям, которые помогут вам эффективнее справляться с задачами. Кроме того, функция Адаптивная батарея позволяет ограничить расходование заряда приложениями, которые используются редко.



Как и остальные смартфоны Nokia, Nokia 2.2 включен в программу Android One, а потому получит актуальную ОС Android со всеми новейшими функциями. Смартфоны Nokia, участвующие в программе Android One, предлагают большое хранилище для медиафайлов, показывают хорошую автономность без дополнительной настройки, а также гарантированно получают обновления безопасности в течение 3 лет и обновления ОС в течение 2 лет. Как и в случае с другими смартфонами Nokia, здесь не предустанавливается дополнительное ПО, темы оформления или модификации пользовательского интерфейса — никакие скрытые процессы не расходуют заряд батареи и не заполняют память.



Nokia 2.2 поступит в продажу по среднерыночной глобальной цене € 99. На украинском рынке модель ожидается в июле и будет доступна в стальном и черном цветах.