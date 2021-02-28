8 полезных подарков женщинам к празднику весны

28 февраля 2021, 7:13

О чем нам говорят современные тренды? О том, что самое время дарить полезное – вещи, которыми будут пользоваться ежедневно и с удовольствием.

Итак, ловите подборку гаджетов к 8 марта, каждый из которых женщина наверняка мечтает получить в придачу с тюльпанами.

1. Смартфон. Желанный вариант – APPLE iPhone 12. Удивительно, кстати, почему до сих пор не выпустили лимитированной весенней серии айфонов с принтом «в тюльпанчики». Пусть и без принта, но подарить счастье так легко, когда на него еще и скидка в Фокстрот 3000 грн.

2. Смарт-часы. Во-первых, это модно и стильно. Во-вторых – удобно и статусно. Смарт-часы APPLE Watch SE 44 GPS Gold Sp/B – просто must have для тех, у кого уже есть айфон. С этим гаджетом можно и за спортивной формой следить, и по состоянию здоровья, и всегда быть в курсе всех событий и на связи. Впрочем, здесь немало выгодных предложений и для обладательниц классических «андроидов».

3. Беспроводные наушники. Гарнитура REALME Buds Air Neo White – это подарок, который сделает ее жизнь наполненной музыкой и отличного настроения. Наконец-то можно будет выглядеть стильно и женственно, не добавляя к своему «луку» провода, которые так мешают. Зато стильная беспроводная гарнитура – модный аксессуар, подчеркивающий статус.

4. Фен. Конечно, здесь мы говорим не о банальной сушке волос. Для настоящей женщины фен – это как для мужчины электробритва. Красота и качество – в деталях и функционале. Фен DYSON HD01 с гребнем и щеткой – настоящая элита среди обычных фенов. С концентратором, диффузором и ионизацией. Благодаря ему волосы любимой будут выглядеть, как в рекламе дорогого шампуня.

5. Робот-пылесос. Эти круглые самостоятельные пылесосы – давно уже в тренде, и если у женщины его нет, она точно его хочет. Такой прибор – настоящий помощник, который экономит своей хозяйке время и силы. Рекомендуем модель XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop 1С.

6. Гриль TEFAL OptiGrill Elite GC750D30 – то, что поможет ей наконец перейти на ПП (ред. правильное питание). Ведь с помощью гриля можно готовить без применения растительного масла, сохраняя максимум полезных и вкусовых свойств пищи. Такому подарку она точно скажет три «да».

7. Электрическая зубная щетка PHILIPS Sonicare ProtectiveClean 4500 – подойдет в качестве подарка для близкого человека, ведь это средство гигиены и довольно личная вещь. Маме, жене, дочери и даже тёще такая щетка станет приятным сюрпризом, ведь поможет чистить зубы правильно благодаря удобным режимам и наличию таймера.

8. Подарочная карта Фокстрот. Допустим, вы не знаете, чем порадовать женщину. Возможно, вы не очень хорошо знакомы, или наоборот – глубоко “в браке”, и вы в курсе, что у нее уже все есть. Или примерно знаете, что она хочет, но боитесь ошибиться с выбором. Или времени нет, чтобы определиться с подарком. На все эти случаи идеальный вариант сюрприза: подарочная карта Фокстрот. Сумму устанавливаете самостоятельно, вручаете красивую карточку, и женщина сама себе выберет от вас подарок. Очень удобный и беспроигрышный вариант сюрприза на 8 марта!