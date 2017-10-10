Украинцы могут дарить подарки через приложение

10 октября 2017, 10:15

Vodafone расширил функциональность сервиса Vodafone Pay.

Теперь пользователи приложения – абоненты любого украинского мобильного оператора – могут дарить подарки онлайн, экономя время на походах по магазинам.

С помощью Vodafone Pay можно подарить цветы, билеты на концерт, в театр или кино, сертификаты на курсы английского языка и даже отдых в загородной резиденции. Оплатить эти и другие подарки можно прямо в Vodafone Pay со своего мобильного счета или платежной картой любого банка.

Для заказа и оплаты подарка нужно выбрать подарок, заполнить форму отправки подарка с контактами получателя, и нажать кнопку «Подарить». Получателю придет смс с мобильным подарочным сертификатом. Подарок доставят по адресу получателя, в случае если выбран подарок с доставкой. Полученный сертификат также можно обменять на товар или услугу в торговой сети или на сайте партнера.

Vodafone Pay – первый в Украине универсальный цифровой кошелек Vodafone Pay. Сервис позволяет оплачивать различные товары и услуги со смартфона, пополнять мобильные счета абонентов любого оператора и осуществлять денежные переводы. Сервис доступен для большинства украинцев — пользователем Vodafone Pay может стать абонент любого украинского мобильного оператора, клиент любого украинского банка, владелец смартфона как на базе iOS, так и Android.

Приложение Vodafone Pay делает пользование финансовыми сервисами быстрым и очень простым, поскольку не требует многоуровневого подтверждения операций. Сервис позволяет пополнять мобильный счет в три шага, а для осуществления всех платежных операций не нужно держать физическую банковскую карту в руках — благодаря интеграции с платформой цифровых кошельков Masterpass оплаты можно проводить в один клик.

В приложении Vodafone Pay доступно более 300 сервисов: пополнение без комиссии мобильного счета абонента независимо от оператора и банка-эмитента карты, денежные переводы с карты на карту или с карты на мобильный с низкими тарифами 0,5% + 2,5 грн, оплаты услуг интернет-провайдеров, телевидения, телефонии, коммунальных услуг и прочее, а также расчеты в онлайн-магазинах. Услуги можно оплачивать как картами, так и с баланса мобильного счета.