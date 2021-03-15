ZTE успешно завершила первый этап тестирования SuperDSS в Таиланде

15 марта 2021, 10:45

Компания ZTE Corporation завершила первые полевые испытания решения для динамического совместного использования спектра SuperDSS tri-RAT в Таиланде.

Первый этап пилотного проекта откроет путь к коммерческому развертыванию SuperDSS в стране.

Сегодня, когда коммерческие услуги 5G быстро распространяются во всем мире, мобильные сети в условиях сосуществования технологий 3G, 4G и 5G становятся все более сложными. В перспективе ближайших четырех-пяти лет большая часть мобильных подключений по-прежнему будет зависеть от сетей 4G и 3G.



Решение ZTE SuperDSS – это настоящий прорыв. По сравнению с решением DSS, которое поддерживает только динамическое совместное использование между 4G и 5G, решение SuperDSS значительно продвинулось и теперь включает 2G / 3G. Оно реализует развертывание 5G, при этом обеспечивая работу существующих сетей 2G / 3G. Таким образом, оно гарантирует улучшенную применимость и гибкость для операторов, использующих традиционные сервисы.



Принимая во снимание требования к трафику 3G / 4G / 5G с диапазоном частот 15 МГц 2100 МГц в Таиланде, решение ZTE SuperDSS позволяет оператору динамически регулировать объем доступного спектра. Он также использует преимущества искусственного интеллекта для дальнейшей оптимизации внедрения, снижая потребность в привлечении человеческих ресурсов и времени на эксплуатацию и техническое обслуживание сети. В ближайшее время в это решение также будет добавлен NB-IoT.



В ходе полевых испытаний в Таиланде оцениваются различные аспекты решения ZTE SuperDSS в существующей сетевой среде, включая показатели производительности при обновлении с сети 3G / 4G до сети 3G / 4G / 5G, пользовательский опыт NR в режимах NSA и SA, а также LTE / NR для пользователей с различными конфигурациями несущей UMTS.



После активации решения ZTE SuperDSS UMTS, LTE и NR могут гибко планировать ресурсы в зависимости от фактической нагрузки трафика. Доступны не только высококачественные услуги 5G, но и традиционные голосовые сервисы и функции LTE, например, агрегация сервисов операторов связи при гарантированном стабильном выполнении KPI.



ZTE будет тесно сотрудничать с операторами в целях постоянной оптимизации решения и дальнейшего повышения эффективности работы сети при его масштабном коммерческом развертывании.