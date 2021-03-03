Новый абонентский терминал OptoLink E3 EPON

Компания Optolink представила новую модель E3, которая предназначена для работы в PON сетях.
Устройство поддерживает стандарт EPON (802.3ah) и полностью совместим с OLT BDCOM/CDATA/ZTE/Huawei и Fiberhome.
Данная модель имеет доработанный дизайн, который предусматривает крепление на стену и компактный стильный корпус, подходящий под любой интерьер.
Ключевые особенности
Новый производительный чипсет
Легкая интеграция в уже существующую пассивную сеть
Поддержка VLAN
Поддержка мультикаст
Наличие веб-интерфейса
Поддержка различных методов аутентификации ONU
B2B-портал
Актуальные позиции и цены доступны на В2В-портале: b2b.romsat.ua Необходима регистрация
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