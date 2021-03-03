Новый абонентский терминал OptoLink E3 EPON

3 марта 2021, 7:00

Компания Optolink представила новую модель E3, которая предназначена для работы в PON сетях.



Устройство поддерживает стандарт EPON (802.3ah) и полностью совместим с OLT BDCOM/CDATA/ZTE/Huawei и Fiberhome.

Данная модель имеет доработанный дизайн, который предусматривает крепление на стену и компактный стильный корпус, подходящий под любой интерьер.Новый производительный чипсетЛегкая интеграция в уже существующую пассивную сетьПоддержка VLANПоддержка мультикастНаличие веб-интерфейсаПоддержка различных методов аутентификации ONUАктуальные позиции и цены доступны на В2В-портале: b2b.romsat.ua Необходима регистрация